MENSTRUALNE POTREPŠTINE DOSTUPNE SVIMA: Ova je zemlja prva omogućila ženama besplatne uloške i tampone

Škotski parlament u utorak je jednoglasno odobrio zakon kojim će menstrualne higijenske potrepštine biti besplatno dostupne svim ženama.

Prijedlog zakona o menstrualnim potrepštinama, koji je pokrenula glasnogovornica laburista Monica Lennon omogućit će besplatan pristup proizvodima poput tampona i higijenskih uložaka.

Prema ovom prijedlogu zakona, škotska vlada mora osmisliti nacionalnu strategiju koja će omogućiti svakome tko treba higijenske uloške ili tampone, da ih dobije besplatno. Škole, fakulteti i sveučilišta će morati osigurati dostupnost nekoliko vrsta proizvoda.

Zakon će također omogućiti škotskoj vladi da naredi javnim institucijama da osiguraju potrepštine besplatno.

“Ponosna sam što sam glasovala za ovaj prekretnički zakon, zbog kojeg je Škotska postala prva zemlja na svijetu koja je omogućila higijenske menstrualne potrepštine svim ženama koje ih trebaju”, tvitala je škotska premijerka Nicola Sturgeon nakon izglasavanja.

