Glavna medicinska sestra Tiffany Dover iz bolnice u Tennesseeju u četvrtak navečer onesvijestila se na konferenciji za novinare, i to 17 minuta nakon što je u toj bolnici primila novo Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa.

Dover je razgovarala s medijima o prvim cijepljenjima zdravstvenih radnika spomenute bolnice, koji se nalaze na prvoj crti kontakta s oboljelima od Covida-19, kada se iznenada srušila, što potvrđuje video objavljen na televiziji WTVC-9.

The nurse faints live on air 17 minutes after a vaccine that supposedly was made to save lives and dude wants to compare with crazy terrorists hijacking a plane and plunging it into a building full of people pic.twitter.com/HjhEIbdzqq

Otprilike 17 minuta nakon primanja cjepiva tvrtke Pfizer, medicinskoj se sestri počelo vrtjeti u glavi, nakon čega se ispričala i pala, prije nego što su je uhvatili liječnici koji su stajali iza nje, piše Daily Mail.

“To mi je uobičajeno”, rekla je Dover. “To me odjednom pogodilo, osjetila sam kako dolazi. Osjećala sam se pomalo dezorijentirano, ali sada se osjećam dobro i bol u mojoj ruci je nestala”, rekla je Dover kasnije.

Today a Tennessee nurse #TiffanyDover passed out on "live" TV after taking the #COVID19Vaccine. Yesterday two healthcare workers who got the vaxx were hospitalized. This is only Week #1. These are the cases that we should be getting alerts about. #brandyvaughan pic.twitter.com/iKVeGaGRi2

