MASKA KOJU SU TOLIKO GLORIFICIRALI – NE POMAŽE! Novi test otkrio da ova vrsta ne štiti od virusa baš nimalo

Nošenje maske za lice pomaže zaustaviti širenje koronavirusa i zaštititi druge, osim ako vaša maska na sebi nema – ventil. Novo istraživanje otkrilo je koliko su ove vrste maski neučinkovite. Kamere velike brzine korištene su za hvatanje strujanja zraka iz nepokrivenih usta uz dvije različite vrste maski za lice.

Videozapis, koji možete pogledati OVDJE, odlično prikazuje kako vrsta maske s ventilom na sebi i dalje omogućuje da mlaz zraka koji potencijalno sadržava virus – pobjegne. S druge strane, snimka pokazuje kako maska bez ventila uspješno filtrira većinu kapljica iz izdahnutoga daha.

Maske s ventilima postale su popularne jer su ugodnije i pomažu ljudima da lakše dišu. E, u tome i jest problem. “Kada usporedite snimke jednu uz drugu, razlika je zapanjujuća”, rekao je autor rada i inženjer strojarstva Matthew Staymates iz Nacionalnoga instituta za standarde i tehnologiju u Marylandu.

