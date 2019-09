MARULJA ILI MACINA TRAVA: Koristi se za plodnost kod žena, ali i rješavanje mnogih drugih tegoba

Ova vrlo rasprostranjena biljka ima nekoliko desetaka imena, a poznata je i kao divlji bosiljak, marulja, očajnica, gorska metvica i slično.

Službeno ime ove biljke je Valerijana officinalis i Marrubium vulgare. Marulja se od davnina koristi kao ljekovita biljka, a može se pronaći na gotovo svakoj livadi. Uglavnom se koristi za liječenje plućnih bolesti, ali i kod ženskih bolesti i problema. Od ove biljke se priprema čaj, a narodni recept govori kako je ovo biljka koja će pomoći povećati plodnost kod žena.

Očajnica može narasti do 60 centimetara u visinu, zeljasta je biljka i ima bijele cvjetove bez peteljki. Cvate od lipnja do rujna, a najviše je rasprostranjena u području srednje i sjeverne Europe. Sadrži flavonoide, tanine i eterično ulje. Bere se u vrijeme kada cvate, a ako je namjera da se koristi u ljekovite svrhe, skuplja se cijela biljka.

Ljekovita svojstva marulje

Mnoge žene zaklinju se u ljekovitost ove biljke koja pomaže protiv sterilnosti. Osim za razne tegobe koristi se za čišćenje organizma od toksina ali i jačanje imuniteta. Ovo su glavne boljke za koje se može koristiti macina trava:

čišćenje jetre i žući

upale grla i plućne bolesti

iskašljavanje

toniziranje i čišćenje bubrega i mjehura

jačanje cijelog organizma

bolesti kože

ženskih problema i plodnosti

Neki od njenih glavnih blagodati odnose se na korištenje čaja od macine trave. On može pomoći kod mnogih tegoba s disanjem – kašljem, brohnitisom, upalom pluća, kod tuberkuloze i astme. Pomaže i kod mnogih infekcija i upala dišnog sustava. Djelotvorna je i kod smanjivanja simptoma kod gripe i prehlada. Odlična je za liječenje problema sa dišnim sustavom i kod upala sluznice jer ju štiti od negativnih vanjskih napadača. Osim toga potiče rad metabolizma pa tako pomaže da se tijelo riješi nepotrebnih toksina. To radi tako da pomaže u čišćenju mjehura, jetre i žuči. Poznata je i za liječenje raznih problema s kožom, prištićima i aknama, a radi nje će brže proći rane i iritacije.

Za liječenje uroloških problema i onima s bubrezima, čaj od macine trave može biti pravi prirodni lijek. Potiče izlučivanje mokraće te čišćenje mjehura od pijeska. Može se koristiti i za probavne smetnje jer će smiriti želučane grčeve i razne tegobe kao što su crijevne viroze. Pomaže i kod poticanja apetita. Djelotvorna je i u borbi protiv hemeroida. Ukoliko se koriste tinkture one mogu pomoći kod problema sa srcem i krvožilnim sustavom jer će regulirati tlak i rad srca. Zato se može koristiti i kod anemije, proširenih vena i popucalih kapilara.

Macina trava za poticanje plodnosti

Od svih ljekovitih svojstava, marulja je najpoznatija po tome što se koristi za liječenje ženskih bolesti te potiče plodnost kod žena. Ova biljka može se koristiti za izradu čaja koji se po narodnom vjerovanju treba biti tri puta u danu kako bi se pomoglo da žena zatrudni. To je jedan od razloga zašto se ova biljka naziva i očajnicom. Ona prije svega pomaže uspostavljanje pravilnog menstrualnog ciklusa te regulira rad spolnih žlijezda i proizvodnju spolnih hormona. Ovako možete pripremiti čaj za plodnost:

jednu žlicu macine trave prelijte s 2,5 dcl hladne vode

ostavite da proključa na vatri

kada proključa poklopite ju i ostavite da stoji barem sat vremena

nakon toga ju procijedite

dnevno pijte do četiri doze

Ovaj čaj ne bi smjele piti za vrijeme menstruacije, niti ako imate nekih drugih problema i oboljenja. Ako želite povećati plodnost pijte ga u ovim dozama oko mjesec dana pa nakon toga uzmite kratku pauzu. Kako bi za sigurno došli do prestanka sterilnosti, pijte ga oko tri mjeseca. Nakon toga obavezno napravite dužu pauzu, barem od tri mjeseca jer bi u suprotnom moglo doći do hipertenzije. Kada dođe do trudnoće, prestanite piti ovaj čaj.