MAJSTOR JE PIO ŠEST ENERGETSKIH PIĆA DNEVNO PA ISPLAZIO JEZIK: ‘Zamislite što tek rade unutarnjim organima!’

Kada je posjetio doktora, saznao je da su kemikalije iz energetskih pića doslovno izjele njegov jezik

Ako ne možete zamisliti dan bez energetskog napitka iako sa svih strana slušate koliko su štetni, ova priča će vas zasigurno natjerati da se zamislite. Učitelj Dan Royals svakodnevno je pio najmanje šest limenki pa pokazao što je to učinilo njegovim ustima.

Ako ovo nije horor…

U Facebook grupi “Get It Off Your Chest” objavio je fotografiju svoga jezika na kojem se vidi kako je tkivo mjestimično jako izgrizeno.

“Tko još pije energetska pića? Ovisni ste o njima. Razmislite malo o tome. Dobro pogledajte ovu fotku. To je ono što energetska pića naprave jeziku. Zamislite što tek rade unutarnjim organima”, napisao je Royals.

A čak redovito pere zube

Dodao je kako je promjene na jeziku primijetio nakon što je neko vrijeme pio šest energetskih pića dnevno. Napomenuo je da redovito pere zube. Kada je posjetio doktora, saznao je, tvrdi, da su kemikalije iz energetskih pića doslovno izjele njegov jezik.

Iako Dan nije objasnio kako je točno došlo do toga, poznato je da zubari upozoravaju na štetne posljedice koje velika količina šećera u energetskim napitcima ostavlja na oralno zdravlje. “Studija provedena u SAD-u pokazala je da kiselina i velika količina šećera u energetskim pićima mogu uzrokovati karijes”, navodi World Health Organization.