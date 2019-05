MAJKA (33) SKORO UMRLA ZBOG ENERGETSKIH PIĆA: ‘Gora su od heroina! Moje srce više ne radi bez premosnice’

Poslije svega što je prošla, sada ne može podnijeti kada vidi da netko pije energetske napitke, a najgore joj je, kaže, kada to piju djeca

Majka troje djece, koja je pila šest limenaka energetskih pića svaki dan, sada treba srčanu premosnicu. Samantha Sharpe (33) počela je imati vrtoglavice i nesvjestice u 32. godini života, pune četiri godine nakon intenzivne ovisnosti o zaslađenim napitcima.

Ženu su počeli mučiti i bubrežni kamenci, a dijagnosticiran joj je dijabetes tipa 2 zbog golemih količina šećera koje je unosila u organizam. Danas mlada majka upozorava ljude na opasne zdravstvene posljedice energetskih pića.

Palpitacije i apstinencijska kriza

“Imam troje djece i radim, tako da me naporna svakodnevica natjerala na to zlo. Uglavnom radim navečer i imala sam potrebu za nečim što će me držati da ne zaspim. Znala bih se noću probuditi hiperaktivna i srce bi mi ubrzano lupalo. Godine 2014. pila sam pet ili šest limenaka energetskih napitaka, sve do dana kada mi je u veljači 2018. hitno ugrađena premosnica”, ispričala je Sharpe za Mirror.

“Od pića mi je srce ubrzano radilo, što je uzrokovalo palpitacije. Kada bi učinak napitka nestao, popila bih drugo, nakon čega bi mi puls pao na svega 20 otkucaja u minuti. Bila sam mrzovoljna i boljela me glava, imala sam potrebu stalno se fiksati šećerom i kofeinom. Nisam mogla spavati, tresla sam se kao ovisnica o drogama. Obitelj me upozoravala, ali ja nisam slušala”, dodala je.

Gore od heroina

“Otišla sam liječniku tek kada sam počela gubiti svijest. Dijagnosticirana mi je srčana blokada drugog stupnja. Ugradili su mi pacemaker kroz venu u nozi. Nije bilo nimalo ugodno iskustvo”, prisjetila se Sharpe, koja kaže da je njezina ovisnost bila gora od one o heroinu jer su njoj bili potrebni energetski napitci da bi uopće mogla biti budna.

Nakon ugradnje premosnice, Sharpe kaže kako je dobia drugu priliku u životu. “Više ne gubim svijest i srce mi normalno radi. Prije mi je znalo preskakati otkucaje”, kazala je. Poslije svega što je prošla, sada ne može podnijeti kada vidi da netko pije energetske napitke, a najgore joj je, kaže, kada to piju djeca.