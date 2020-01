MAJKA (31) POKUŠALA JE UBITI MUŽA I BEBU: Sada je otvorila dušu kako bi upozorila na stanje koje mnogi ne shvaćaju ozbiljno

Neuravnoteženu majku odveli su na liječenje, gdje je provela oko šest tjedana

“Počelo je halucinacijama i ružnim snovima, nisam bila sigurna što je od toga bilo. U jednoj halucinaciji svoju sam tek rođenu kćerkicu maltretirala i bacala okolo. Zato isam htjela ići spavati, kako mi se to u snovima ne bi ponovilo. Nedostatak sna sve je samo pogoršavao. Moj je suprug bezbrižno spavao i to sam mu zamjerala. Kako je vrijeme prolazilo, počela sam biti agresivna prema njemu, a to uopće nije nalik na mene”, ispričala je majka kojoj je dijagnosticirana postporođajna psihoza.

Laura (31) iz Chesterfielda u Derbyshireu umalo je ubila sebe, supruga Dana (29) i njihovu bebu Oliviju nakon što su je zaposjele opsesivne misli i halucinacije. O svojemu je traumatičnom iskustvu iskreno progovorila u britanskoj emisiji “Losing It: Our Mental Health Emergency”.

Ova majka nikad nije imala nikakvih psihičkih problema, sve do trenutka kada joj je dijagnosticirana postporođajna psihoza 14 dana nakon što je rodila Oliviju 13. lipnja prošle godine. Nakon porođaja imala je problema sa spavanjem, borila se s dojenjem, a u nozi je imala i krvni ugrušak, što je bilo praćeno sumnjom na sepsu.

Nije spavala i opsesivno je čistila

Dok je malena Olivija spavala, Laura bi se primila manijakalnog čišćenja kuće, i to od petka navečer do nedjelje ujutro, punih 40 sati u komadu. Budući da supružnici u spavaćoj sobi drže čekić u slučaju provale, ova je Britanka priznala kako je razmišljala o tome da njime udari supruga.

“Jako sam malo spavala. Došla sam do točke u kojoj sam postala pravi manijak. Samo sam čistila kuću. Ne kao obično, već sam skidala sve prekrivače s kauča pa ih dezinficirala. Osjećala sam se normalno, osim agresivnosti, ali i to se smanjilo nakon što bih se umorila. Bila bih tada samo lošeg raspoloženja”, kazala je Laura u emisiji.

Jedne nedjelje situacija je sasvim izmakla kontroli dok se par s bebom vozio automobilom na ručak kod prijatelja.

Odlučila je ubiti cijelu obitelj

“Dan je vozio, ali u mojoj glavi treptao je duže nego što je normalno, kao da će zaspati, pa sam ga zamolila da ja vozim. Sjela sam na vozačko mjesto i zaplakala. Priznala sam mu da imam halucinacije. Bila sam uzrujana jer me nije utješio. To me je razljutilo i pitala sam ga samo mogu li to ikako zaustaviti. Osjećala sam kao da netko pokušava uzeti jedno od nas, a ja sam samo željela da budemo zajedno. Jedini način da budemo zajedno bio je da zajedno i skončamo”, prisjetila se Laura, inače uredska službenica.

Nagazila je na gas i automobil je pojurio. Kako se brzina vozila povećavala, Dan je vrištao i preklinjao suprugu da stane. “Olivia treba mamu i budućnost, molim te, prestani”, govorio joj je. Na kraju je pritisnuo tipku za isključivanje vozila i automobil jr vrlo brzo usporio.

“Dan je izvadio Oliviju iz automobila, a ja sam ponovno krenula. Dok sam se vozila, razmišljala sam: ‘Ako umrem, mogu ih čekati.’ Ali, tada sam u glavi začula glas: ‘Što ako to nije stvarno? Što ako ti samo treba malo sna?'”, prepričala je Laura tu užasnu epizodu.

Nakon hospitalizacije – terapija

Neuravnoteženu majku odveli su na liječenje, gdje je provela oko šest tjedana. Perinatalni tim razgovarao je s njom i suprugom svakodnevno, a Lauri su propisani antipsihotici.

“Još uvijek se osjećam krivom, to nije nestalo, mada to nisam bila ja. Moglo je sve završiti i drugačije. Dan i ja smo nakon svega postali jači, zapravo neraskidivi. Proći kroz to, a zatim izaći na drugu stranu nevjerojatan je osjećaj”, zaključila je Laura.

Ona u budućnosti želi imati još djece, iako je izložena povećem riziku ponovne postporođajne psihoze. No, rješenje postoji. Ako ponovno ostane trudna, Britanka će od početka imati podršku tima za perinatalno mentalno zdravlje, prenosi Daily Mail.