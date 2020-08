LOŠA VIJEST ZA LJUBITELJE ORALNOG SEKSA: Želite li stvarno znati što zapravo može dospjeti iz usta na genitalije?

Znanstvenici su otkrili vezu između oralnoga seksa i bakterijske vaginoze (BV), vaginalnoga stanja koje uzrokuje jak i neugodan miris po ribi, javlja ugledni BBC. Tim sa Sveučilišta u Kaliforniji sugerira da bakterije unesene tijekom oralnoga seksa mogu povećati rizik od pojave BV-a.

Bakterijska vaginoza je vrlo čest uzrok neobičnoga vaginalnog pražnjenja, a iako nije spolno prenosiva infekcija, može povećati rizik i od takvih vrsta bolesti, poput klamidije, upozoravaju znanstvenici.

“Najčešći simptom bakterijske vaginoze jest neobičan vaginalni iscjedak koji ima snažan riblji miris, osobito nakon seksa. Možda ćete primijetiti promjenu boje i konzistencije iscjetka. On bi mogao postati sivkastobijele nijanse i pretjerano vodenast”, objasnio je NHS.

Iako je BV prilično učestalo stanje kod žena, mehanizam koji stoji iza njegove pojave ostao je nejasan. U novoj studiji istraživači su proveli eksperimente i na miševima i na ljudskim vaginalnim uzorcima.

Prvo, miševi su tretirani Fusobacterium nucleatum, bakterijom koja se nalazi u ustima i povezana je s bolestima desni. Rezultati su pokazali da je ova izloženost povećala biokemijske aktivnosti povezane s BV-om.

Nakon toga, ljudski vaginalni uzorci uzeti od 21 žene bili su izloženi istoj bakteriji, a rezultati su pokazali da to povećava njihov rizik od bakterijske vaginoze.

