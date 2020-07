ZNANOST SE PREDOMISLILA OKO ALKOHOLA: Evo koliko vam zapravo treba da se riješite stresa

Nove smjernice američke administracije kažu da je jedno alkoholno piće dnevno dovoljno, objavljeno je nakon provedene studije na stranici health.gov u jeku stresnih vremena zbog pandemije novog koronavirusa.

“Naše kolektivno zdravlje bilo bi bolje da ljudi manje piju”, rekao je dr. Timothy Naimi s Bostonskog sveučilišta, koji je bio uključen u studiju. Studija je otkrila da dva pića dnevno predstavljaju veći rizik od smrti uslijed srčanih bolesti povezanih s alkoholom, karcinoma i automobilskih nesreća nego jedno piće.

