LJUDI SE ŽALE MJESECIMA NAKON ŠTO SU PREBOLJELI COVID: Gubitak kose može biti nepovratan, a ni njuh se ne vraća lako

Umor, gubitak njuha te bolovi u prsima neki su od poznatijih dugoročnih posljedica koje traju i do nekoliko mjeseci nakon infekcije koronavirusom. No prema novom znanstvenom radu, gotovo četvrtina onih koji su preboljeli Covid-19 možda će se morati pripremiti i na – gubitak kose.

Studija objavljena u časopisu The Lancet otkrila je da je 359 od 1655 pacijenata hospitaliziranih u Wuhanu u Kini (točnije: 22 posto!) doživjelo gubitak kose čak šest mjeseci nakon otpusta iz bolnice.

Dermatolozi objašnjavaju da je gubitak kose normalan fiziološki odgovor na stresan događaj kao što je zarazna bolest i da je samo privremen – ali Covid-19 mogao bi biti povezan sa stanjima poput alopecije, što može dovesti do nepovratnog gubitka kose.

Kineski su autori željeli istražiti dugoročne zdravstvene posljedice najgorega oblika ove nove bolesti poznatoga kao “dugi Covid”. Ti simptomi, prema njihovim riječima, “uglavnom ostaju nejasni” – iako NHS navodi čak 14 simptoma, uključujući: umor, otežano disanje, nesanicu, vrtoglavicu, bolove u zglobovima, depresiju i tjeskobu. Međutim, na popisu NHS-a nema gubitka kose.

“Prema našim saznanjima, ovo je najveća kohortna studija s najduljim praćenjem koja procjenjuje zdravstvene posljedice odraslih pacijenata otpuštenih iz bolnice na kućni oporavak od Covida-19”, naveli su istraživači.

Pacijenti s Covidom-19 koji su pregledani za ovu studiju, otpušteni su iz bolnice Jin Yin-tan u Wuhanu između 7. siječnja i 29. svibnja 2020. godine. Šest mjeseci poslije, s pacijentima je obavljen razgovor s nizom upitnika za procjenu simptoma i zdravstvenom kvalitetom života, podvrgnuti su fizičkim pregledima i šestominutnom testu hodanja te su napravili krvne pretrage.

Istraživači su otkrili da su preživjele uglavnom mučili umor ili slabost mišića, poteškoće sa spavanjem te anksioznost ili depresija – ali gubitak kose također se pokazao kao jedan od primarnih ishoda. Sveukupno je 63 posto ispitanika doživjelo umor ili slabost mišića, 26 posto imalo je poteškoće sa spavanjem, 23 posto anksioznost ili depresiju, a 22 posto gubitak kose.

Ovi nalazi došli su prilično dugo nakon istraživanja simptoma Covida-19 na daljinu, koje je prošloga ljeta objavila dr. Natalie Lambert s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Indiani. Ona je prikupila 1567 odgovora u internetskoj anketi ljudi sa simptomima dugoga Covida.

Lambert je otkrila da je 423 od ovoga ukupnog broja doživjelo gubitak kose. Bio je to 21. najčešće citirani simptom na popisu od njih 50 (na čijem je vrhu stajao umor).

“Iako je utjecaj Covida-19 na pluća i krvožilni sustav dobio određenu medijsku i medicinsku pozornost, rezultati ovoga istraživanja sugeriraju da su simptomi koji pogađaju mozak, oči i kožu također česti zdravstveni problemi kod ljudi koji se oporavljaju”, kazala je doktorica.

Prema Američkoj akademiji za dermatologiju (AAD), gubitak kose izazvan Covidom posljedica je telogenoga efluvija (TE) – stanja uzrokovanog poremećajem u ciklusu rasta dlake. TE rezultira visokim postotkom anagenih folikula (folikula u kojima aktivno raste dlaka), koji prerano prelaze u fazu mirovanja preko vlasišta.

TE traje negdje između šest i devet mjeseci prije nego što se kosa vrati u normalnu debljinu i izgled, navodi se. To se događa kada više dlaka nego što je normalno uđe u fazu opadanja (telogena) u životnom ciklusu rasta dlake istovremeno”, objašnjava AAD.

Groznica ili bolest mogu natjerati više dlačica u fazu opadanja. Većina ljudi primijeti opadanje vlasi dva do tri mjeseca nakon vrućice ili bolesti. Stručnjaci iz londonskoga centra Belgravia također su izvijestili o porastu slučajeva telogenog efluvija od početka pandemije.

Gotovo dvije trećine (64 posto) muških pacijenata i više od trećine žena (38 posto) kojima je dijagnosticiran TE u Centru Belgravia izvijestile su da su iskusile simptome povezane s Covidom-19, utvrđene prošle godine.

“Uobičajeno je da se gubitak kose povezan s telogenim efluvijem pojavi oko tri mjeseca nakon razdoblja teške traume, bolesti ili stresa, što se uklapa u naša otkrića”, rekla je Rali Bozhinova, trihologinja u Centru Belgravia.

“Vrhunac u dijagnozama pokazuje opseg stresa koji virus stavlja na tijelo. Ne samo da uzrokuje privremeni TE, već i potencijalno pogoršava druge uvjete gubitka kose koji mogu imati dugotrajne učinke ako se ne liječe”, dodala je.

