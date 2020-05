LJUDI OPISALI SVOJ IZMET I SJEDENJE NA ŠKOLJCI: Nekoliko stvari zabrinjava – samo 11 posto obavlja veliku nuždu pravilno!

Vjerojatno ste, pročitavši naslov, pomislili: kako je moguće obavljati veliku nuždu pogrešno? Na kraju krajeva, važan je cilj, zar ne? E, pa čini se kako određene poze tijekom sjedenja na školjci nisu zdrave za crijeva.

Istraživanje koje je provela kompanija QS Supplies proučavalo je više od 1000 Britanaca i Amerikanaca kako bi otkrilo njihovo vrijeme provedeno na zahodu i općenito njihove pokrete crijeva.

