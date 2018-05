LJETO BI IM MOGLO UBITI KĆER: Obitelj 4-godišnje djevojčice morala je otkazati ljetovanje zbog najtužnijeg razloga ikad

Malena djevojčica koja je prava ‘hodajuća alergija’ još uvijek uzaludno čeka na dijagnozu koja bi objasnila zašto joj je život pun boli i ograničenja

Obitelj četverogodišnje djevojčice koja je alergična na ljeto morala je otkazati svoje ljetovanje zbog straha da bi ju ono ubilo. Carys Pickles alergična je na sve što povezujemo s ljetom, od jačeg sunca do sladoleda, i ne može biti na suncu dulje od pet minuta a da joj kožu ne prekrije crveni svrbež, piše Mirror.

Konstantan strah od alergijske reakcije

Majka Sophie (25) kaže kako živi u strahu na što bi još djevojčica mogla reagirati jer je već nekoliko puta hitno prevežena u bolnicu zbog reakcija toliko jakih da su bile opasne po život. Malena Carys ima jako osjetljivu kožu još od kad se rodila, te reagira i na klor u bazenu, kremu za sunčanje, travu, pa i na neke sladolede, jer ne tolerira kravlje mlijeko. Malena nije mogla uživati ni na obiteljskom roštiljanju, zbog jaka alergije na kečap.

Sophie Pickles bila je prisiljena otkazati ovogodišnje ljetovanje iz straha da bi se Carys mogla u inozemstvu dogoditi potencijalno fatalna reakcija. “Kada je bila stara pet dana morali smo pozvati hitnu jer je imala reakciju na mlijeko, a od onda joj samo sve gore.” Sada obitelj, uključujući oca Liama (30) i sestre Ameliju (5) i devetomjesečnu Phoebe, traži načine na koje bi njihova kćer i sestra mogla provesti slijedećih nekoliko mjeseci bezbolno.



Ljeto je najopasnije stanje za nju

“Ljeto bi trebalo biti najuzbudljivije doba godine za djecu, no za Carys to je najopasnije vrijeme”, kaže njena majke. “Od samog rođenja alergična je na puno stvari, no zadnje je godine postalo još gore. Užasavamo se i same pomisli na ljeto jer moramo poduzeti toliko puno protumjera kako bi bili sigurni da ju ništa ne boli. Čak je alergična i na kremu za sunčanje, pa moramo za u koristiti posebnu, kao i na bazene, pa ne može ići tamo da bi se barem malo rashladila. A moramo paziti i kod roštilja, a slučaj da do Carys dođe do kečapa od paradajza, jer bi dobila osip.”

Unatoč tome što je Carysina alergija na sunčevu svjetlost identificirana tek prošle godina, malena je patila od reakcija od rođenja. I nakon što je nekoliko puta bila hitno prevežene u bolnicu s reakcijama opasnim po život, Sophie sad živi u strahu na što će joj kćer slijedeće reagirati. “Izgleda kao da svakog dana Carys reagira na nešto novo, i to stvara konstantan strah koliko će jaka biti reakcija. Kada joj je bilo samo pet dana morali smo pozvati hitnu pomoć jer je imala reakciju na mlijeko, a od onda je samo sve gore”, rekla je njena majka.

Stanje sve gore

“Počelo je tako da je odjednom dobivala crvene pjege po cijelom tijelu, no sada može potpuno nateči od glave do pete u pet minuta. Kada je na suncu ne samo da za par minuta gori od vrućine, već ju isto moramo držati na konstantnoj temperaturi jer će se inače pregrijati i početi oticati. Stoga moramo paziti da je uvijek pokrivena kišobranima i suncobranima, ima lepezu u ruci te da je dobro rashlađena čim izađe iz kuće, jer ju ne želimo ponovo vući u bolnicu! Ne može čak niti leći u travu, jer od trave dobije bolne reakcije.”

Doktori pokušavaju otkriti zašto je malena djevojčica ‘hodajuća alergija’, te kako zaustaviti bol. “Njene se alergije konstantno pogoršavaju i postala je prava hodajuća alergija – ima dana kada reagira na apsolutno sve. Unatoč tome što smo je vodili brojnim doktorima, niti jedan nam nije mogao reći što nije u redu s njom”, priča majka.

“Kada ju gledam kako prolazi kroz sav taj bol i kako mora voditi izuzetno oprezan život, bez da uživa zajedno s drugom djecom, srce mi se slama. Nadamo se da će uskoro dobiti dijagnozu tako da će ovo biti posljednje ljeto na koje će biti neizdrživo alergična.”