LIKA SE UPISALA NA SVJETSKU KARTU HODAČA: Važna promocija Hrvatske ali i borba protiv velike pošasti modetrnog doba

Prvi hrvatski festival hodanja održat će se 1. i 2 rujna na području Gospića i Otočca u organizaciji Turističke zajednice Ličko-senjske županije koja tim projektom želi poseban naglasak staviti na promicanje aktivnog turizma i življenja.

Direktor ličko-senjske Turističke zajednice Ivan Radošević rekao je da gradovi Gospić i Otočac zadovoljavaju sve kriterije takvog tipa festivala. “Svi smo izuzetno motivirani postaviti Hrvatsku na svjetsku kartu vodećih festivala hodanja, a naš hrvatski će, sigurni smo postati tradicionalan”, rekao je Radošević, pozvavši ljubitelje hodanja da se prijave kako bi uživali u dvodnevnom prazniku zdravlja, sporta i zabave.

Prijavljeni šetači prvog dana noge će moći ‘protegnuti’ na dvjema stazama nazvanima “Tesla”, duljine 23, odnosno 30 kilometara koje se nalaze na području Gospića i povezuju niz atraktivnih lokacija. Drugog dana polazak je planiran iz centra Otočca stazama “Gacka” dugima 18, odnosno 34 kilometra.

Svaki kilometar, dvije minute života više

Dobrobiti hodanja su brojne, rekla je Ana Vuković iz portala The Plitvice Times. Činjenica je da se sa svakom minutom potrošenom na hodanje može produžiti život za jednu i pola do dvije minute, što je izvrstan motiv za sve koji žele nešto dobro učiniti za svoje zdravlje, uz dobar provod i uživanje u ljepotama Like.

Zainteresirani se mogu prijaviti za sudjelovanje do 26. kolovoza putem internetske stranice