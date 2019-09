PRIZOR KAO IZ HORORA

LIJEČNIKE ŠOKIRALA KRV PACIJENTICE: Ovo se može dogoditi i vama ako pretjerate s tabletama protiv bolova!

Foto: The New England Journal of Medicine Autor: Magazin.hr 16:20 23.09.2019

Razina kisika u krvi naglo je padala, nije pomogla ni terapija koju je primila u bolnici Mnogima se zavrti u glavi pri pogledu na krv, ali prizor krvi koji su nedavno vidjeli liječnici u ovoj američkoj državici, ne viđa se ni u hororima. Mlada žena (25) iz Rhode Islanda hitno se javila u bolnicu nakon što je iznenada počela otežano disati, a koža joj je vidno poplavila. Po obavljenim pretragama, ustanovljeno je da njezin problem nije bio samo u koži, već joj je i krv poprimila tamnoplavu boju. Prema liječničkom izvješću, objavljenom u New England Journal of Medicine, otkriveno je da je čudna boja njezine krvi bila rezultat lijeka protiv zubobolje koji je uzela noć prije. Nisu pomogli ni dodaci kisika Kako stoji, žena je zbog nesnosne zubobolje popila veliku dozu analgetika koji je sadržavao lokalni anestetik benzokain. Pretrage su pokazale da je razina kisika u pacijentičinoj krvi u tom trenutku bila na vrlo niskih 88 posto. Za usporedbu, normalnim se smatra 97 – 100 posto. Zabrinjavajuće, nisu pomogli ni dodaci kisika koje je pacijentica u bolnici primila te je razina zasićenosti pala na 67 posto. Dijagnosticirana joj je metemoglobinemija, poremećaj krvi u kojemu premalo kisika dolazi do stanica u tijelu. Zašto je krv pacijentice bila toliko tamna? “Kisik se prenosi u krvožilni sustav preko hemoglobina, proteina koji je pričvršćen za crvene krvne stanice. Hemoglobin u normalnim okolnostima raspoređuje krv po svim tjelesnim stanicama. No, postoji specifična vrtsa hemoglobina, koja se zove metemoglobin. On prenosi kisik u krv, ali ga ne ispušta u stanice. Ako tijelo proizvodi previše metemoglobina, on može početi zamjenjivati normalan hemoglobin, zbog čega kisik ne dospijeva do stanica”, objašnjava Healthline. Krv koja sadržava dovoljno kisika svjetlije je crvene nijanse od one koja je osiromašena kisikom. To bi moglo objasniti zašto je krv spomenute pacijentice bila toliko tamna. Ipak, ostaje nepoznato zbog čega je benzokain imao takav učinak na njezinu krv. Nasreću, žena se u potpunosti oporavila, piše Mirror. Podijeli:



Tweet

WhatsApp

Telegram

E-mail