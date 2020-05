LIJEČNIK ZGROZIO JAVNOST: ‘Nisam se oprao sapunom pune četiri godine!’; Ljudi prosvjeduju: ‘Usred pandemije se nađe ovakav idiot…’

Iako su na vrhuncu pandemije liječnici diljem svijeta upozoravali na važnost higijene i redovitoga pranja ruku, sada je isplivao jedan koji tvrdi da pune četiri godine nije upotrebljavao šampon za kosu, gel za tuširanje ni losion, a sve je to dio eksperimenta kojim želi dokazati da su svi ti proizvodi zapravo štetni za nas.

Kontroverzni dr. James Hamblin svoju je odluku objasnio u britanskoj emisiji “This Morning”, čiji su gledatelji ostali u nevjerici nakon emitiranja. Kako prenosi Metro, ovaj liječnik rekao je da se samo ispere vodom, a zbunjeni voditelj Eamonn Holmes pitao ga je miriše li, s obzirom na to da ne koristi nikakve proizvode za njegu tijela.

Sales figures for shampoo show many of us are feeling more relaxed about personal hygiene during lockdown, but could skipping your daily shower be good for you? 🛁

James Hamblin has felt the benefits after giving up conventional washing years ago 🧠https://t.co/PX1q1JfmKq

— This Morning (@thismorning) May 25, 2020