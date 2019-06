LIJEČNIK VAM TO NEĆE REĆI: Radite ovo samo dva sata tjedno i nikad nećete teško oboljeti!

Boravak u prirodi, čak i u gradskome parku dva sata tjedno značajno poboljšava zdravlje i blagotvorno djeluje na naš um i tijelo, rezultati su opsežnog istraživanja znanstvenika s engleskog Sveučilišta u Exeteru

Sudionici istraživanja koji su tjedno provodili 120 minuta ili više u prirodi, većinom su bili boljega zdravstvenog, odnosno općenito psihofizičkog stanja od osoba koje nisu uopće ili su rijetko boravile u zelenilu. U studiji, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nature sudjelovalo je više od 20.000 ljudi iz raznih dijelova Engleske, prenosi portal TreeHugger.

Liječnik vam ovo neće reći

Znanstvenici su ustanovili da boravak u zelenilu, među ostalim smanjuje rizik od razvoja dijabetesa tipa II., od razvoja kardiovaskularnih bolesti, od preuranjene smrti, od prijevremenog poroda, smanjuje stres i krvni tlak, a 23 posto ispitanika je nakon uvođenja dvosatnog boravka u prirodi jedanput tjedno prijavilo osjećaj većega životnog zadovoljstva i radosti življenja od onih koji ga nisu prakticirali.

Rijetki liječnici pacijentima savjetuju boravak u prirodi. “Jedite više voća i povrća, smanjite unos soli i nezdravih masnoća, pijte što manje alkohola, više vježbajte….”, najčešći su savjeti liječnika. No nitko vam od njih neće reći: “Sjednite pokraj drveta.” Ipak, treba istaknuti da u Japanu postoje šumske staze koje liječnici propisuju kao terapiju svojim pacijentima, a namijenjene su takozvanom “shinrin-yoku” ili ‘šumskome kupanju’ radi poboljšanja zdravlja.

Britanski su znanstvenici zaključili da su dva sata u prirodi i zelenilu koristila su svi sudionicima istraživanja, neovisno o njihovoj dobi, spolu, ekonomskom i društvenom statusu. Osobito blagotvorno boravak u prirodi djelovao je na osobe s kroničnim oboljenjima i na invalide.

I život u prirodi mnogo znači

“Otprije znamo da je vrijeme provedeno na otvorenom i u prirodi dobro za zdravlje, no dosad nismo znali koliko je za to potrebno vremena. Većina ispitanika vrijeme je provodila na mjestima koja su od njihovih domova bila udaljena samo tri kilometra, što znači da i posjećivanje urbanih zelenih površina može biti od velike koristi. Vjerujem da mnogi mogu izdvojiti dva sata tjedno za boravak na otvorenom, osobito s obzirom na to da se ta dva sata mogu ‘rascjepkati’ na cijeli tjedan”, smatra dr. Mat White s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Exeteru.

Dodao je da boravak u prirodi nekim ljudima omogućuje i da uživaju u kvalitetno provedenom vremenu s prijateljima ili članovima obitelji, što je također vrlo važno. Najnovija istraživanja upućuju na to da zdravstveno stanje pojedinca može poboljšati i život u zelenijim gradskim četvrtima s puno drveća.

Pokazalo se da je učinak vremena provedenog u prirodi na zdravlje bio gotovo jednak efektu preporučenih trajanja treninga ili života u bogatijim u usporedbi sa siromašnijim dijelovima grada.