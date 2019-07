LIJEČNIK SAVJETUJE KAKO OPRATI PENIS NAKON SEKSA: Zaboravljate li i vi na ovaj važan detalj?

Završni bi čin nakon svakog snošaja trebalo biti tuširanje s posebnom posvetom intimnom području

Higijena poslije seksa vrlo je važan detalj koji uvelike utječe na spolno zdravlje. Poslije iscrpljujućega orgazma mnogima nije do ustajanja i tuširanja, ali to je neophodno ako ne želite riskirati bolnu infekciju. I ne, ovo se ne odnosi samo na žene. Naprotiv, muški je spolni organ u ovom slučaju izloženiji tjelesnim tekućinama.

“Baš kao što povremeno trebate ispolirati neki trofej ili prebrisati prašinu s drangulija na polici, i redovito čišćenje spolovila vrlo je važno, pogotovo nakon što ste bili seksualno aktivni”, kazao je dr. John Zampella iz Centra za muško zdravlje u New Yorku za Men’s health.

Analni seks još rizičniji

Naime, tijekom seksa izlučuju se tekućine, za spolovilo se lijepe stanice kože, na njemu može zaostati lubrikanta i slično, stoga je važno očistiti ga i pripremiti za sljedeću uporabu. “Penis je nakon seksa dom za dvije različite vrste bakterija: one iz vaginalne sluznice te one koje postoje na koži penisa. Vaginalna sluznica sadržava specifične kisele sekrete koji sprječavaju infekcije kod žene, no neki od njih mogu čak i iritirati osjetljivu kožu na muškom spolovilu”, upozorava dr. Zampella.

Dodaje kako u slučaju analnoga seksa u sluznici također mogu biti vrlo opasne bakterije koje povećavaju rizik od infekcije, pa je pranje spolovila nakon seksa još važnije. Slično je i kod oralnog seksa, jer slina sadržava enzime koji pomažu u razgradnji hrane dok žvačemo, a koji mogu iritirati kožu muškog spolovila.

Dobro je i pomokriti se

Zbog svega ovoga, završni bi čin nakon svakog snošaja trebalo biti tuširanje s posebnom posvetom intimnom području. “Dodavanje blagog sapuna ili gela za tuširanje pomoći će da se riješite bakterija, s tim da na genitalno područje smijete primijeniti samo blage sapune, bez boja i mirisa, kako ne bi iritirali kožu. Korisno je i pomokriti se nakon spolnog čina, jer to pomaže čišćenju mokraćnog kanala, a nakon pranja možete razmisliti i o primjeni blagoga njegujućeg losiona kako biste koži vratili vlažnost”, objašnjava dr. Zampella.

Muškarci koji nisu obrezani trebaju biti više svjesni rizika, jer se bakterije mogu sakupljati i ispod prepucija. Dakle, njima se svakako preporučuje tuširanje nakon svakog seksa, uz povlačenje prepucija kako biste dobro isprali sve sekrete”, savjetuje dr. Zampella.