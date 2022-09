'Vabbing' je kombinacija riječi 'vagina' i 'dabbing' i praksa je da žene s vaginama uzimaju svoj genitalni sekret i zatim ga utapkaju na svoju kožu umjesto parfema. Ideja je koristiti svoj prirodni miris i feromone kako bi privukli pozornost muškaraca.

Trik funkcionira

Prema iskustvima korisnika TikToka, ovaj trik radi. Jedna žena je rekla: "Vabbing 100 posto funkcionira. Dobila sam ponudu za dva besplatna pića na bazenu, a onda se tip doslovno vratio i dao mi poklon."

Druga žena je rekla: "Radim to već 20 godina."

Trend je prikupio otprilike 13 milijuna pregleda na platformi društvenih medija, prema procjenama The Independenta.

Znanstvenici protiv trenda

Više zdravstvenih stručnjaka oglasilo se o tom trendu i ne podržavaju takvu nehigijensku praksu.

Ginekologinja bolnice Fortis Uma Vaidyanathan rekla je za Indian Express da ovaj trend nema nikakve znanstvene osnove jer ljudi ne doživljavaju iste osnovne mirisne instinkte na isti način kao druge životinje.

Opasnost za zdravlje

Women's Health razgovarao je s Hanom Patel, liječnicom i specijalisticom za žensko zdravlje u južnom Londonu, koja je upozorila ljude da ne razmišljaju o isprobavanju ovog trenda. "Postoji mogućnost da dobijete infekciju. Imamo bakterije i gljivice na našoj koži, a ako poremetimo prirodnu ravnotežu vagine, to može izazvati lokaliziranu infekciju", rekla je dr. Patel.

Ali to nisu jedini rizici koje 'vabbing' može predstavljati za zdravlje osobe. Londonska ginekologinja Paraskevi Dimitriadi rekla je za Daily Mail da ako su određene bakterije već na prstima i zatim prenesene u vaginu, to može dovesti do bezbroj problema, uključujući bakterijsku vaginozu ili čak upalnu bolest zdjelice (PID). PID je mjesto gdje može postati jako gadno jer se infekcija može proširiti s grlića maternice na druge organe i čak dovesti do neplodnosti.

"Lučimo iste feromone kroz žlijezde u našem tijelu", rekao je doktor Dimitriadi za Daily Mail. "Imamo feromone u našem znoju. Također lučimo feromone kroz urin i to ne stavljamo na svoje tijelo. Nema apsolutno nikakve potrebe koristiti svoj vaginalni iscjedak na drugim dijelovima tijela kako biste privukli partnera", objasnio je doktor Dimitriadi, piše Ladbible.