LIJEČNICI RAZBILI 7 MITOVA O COVID CJEPIVIMA: Je li jedno bolje od ostalih, u čemu se razlikuju i što nam točno ubrizgavaju?

Da biste razumjeli zašto teze navedene u nastavku nisu istinite, valja prikazati kako ta cjepiva djeluju. Pa evo, sve što ste željeli znati o COVID cjepivima na jednome mjestu!

Društvene mreže svakodnevno su preplavljene objavama i komentarima ljudi koji pišu da se ne žele cijepiti protiv koronavirusa zbog nekih strahova ili sumnji koje nisu utemeljene na činjenicama. Liječnici upozoravaju da takav stav može biti opasan.

“Ako ljudi ne razumiju znanost koja stoji iza cjepiva ili ne dobiju odgovore na svoja pitanja, oklijevat će u cijepljenju. Želimo da ljudi znaju istinu kako bi se osjećali ugodnije i uvjerili se da je cijepljenje dobro za njih”, izjavio je dr. William Schaffner, specijalist za zarazne bolesti i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Vanderbilt za Health.

Treba uzeti u obzir i ovo: “Cjepivo može spasiti život”, tvrdi dr. Shobha Swaminathan, izvanredna profesorica na Medicinskom fakultetu Rutgers New Jersey i voditeljica kliničkih istraživanja za ispitivanje cjepiva Moderna.

Bez obzira na to imate li u životu nekoga komu želite pomoći u rasvjetljavanju mitova o cjepivu protiv koronavirusa ili sami imate pitanja, evo istine koja stoji iza nekih od najvećih glasina vezanih uz dosad odobrena COVID cjepiva.

Mit 1: Možete odabrati koje cjepivo želite

Trenutno su u SAD-u odobrena tri cjepiva protiv COVID-19, koja su stvorili Pfizer-BioNTech, Moderna i Johnson & Johnson. Budući da je o svakome od njih zabilježeno mnogo toga, lako je stvoriti povjerenje u jedno cjepivo i odlučiti da je baš ono najbolje za vas.

Jedna od glavnih prepreka mnogim ljudima bila je razlika u učinkovitosti između cjepiva Pfizer-BioNTech i Moderna te cjepiva Johnson & Johnson. Iako prva dva cjepiva imaju učinkovitost od oko 95 posto u sprječavanju COVID-19, Johnson & Johnson bilježi tek 66 posto uspjeha.

Iako se to čini velikom razlikom – i ona definitivno postoji – sva cjepiva su “izrazito učinkovita” u prevenciji teških oblika COVID-19, kaže dr. Swaminathan. “To je ono što želimo spriječiti: ozbiljne komplikacije i smrtnost”, dodaje ona.

Nažalost, još uvijek nismo u onome dijelu pandemije – ili opskrbe cjepivima – u kojemu možete odabrati koje ćete cjepivo primiti.

“Trenutno ćete dobiti ono što se nudi”, kazao je za Health stručnjak za zarazne bolesti Amesh A. Adalja, viši znanstvenik u Johns Hopkinsovom centru za zdravstvenu sigurnost. “Možda će kasnije biti više izbora, nakon što izađemo iz faze nužde. Ali još nismo ondje.”

Ako imate poznatu alergiju na sastojak nekoga od cjepiva, to je jedno, nastavlja dr. Adalja. Ali preferiranje jednoga cjepiva nad drugim samo će odgoditi vrijeme kada ćete biti zaštićeni od COVID-19.

“Općenito se preporučuje dobiti prvo cjepivo koje vam je dostupno, koje god vrste ono bilo”, rekao je Prathit Kulkarni, asistent profesora iz zaraznih bolesti na Medicinskome fakultetu Baylor.

Mit 2: COVID cjepivo uzrokuje neplodnost

Specijaliste za zarazne bolesti posebno frustrira ova teza. “To je izmišljotina. To je potpuno proizvoljna izjava izrečena u nedostatku dokaza. Tako bih mogao reći i da vas COVID cjepivo može pretvoriti u vjevericu i imao bih istu razinu dokaza”, pojasnio je dr. Adalja.

Da bismo razumjeli zašto to nije istina, dobra je ideja prikazati kako ta cjepiva djeluju. Cjepiva Pfizer-BioNTech i Moderna koriste noviju tehnologiju nazvanu messenger RNA (mRNA). Ta cjepiva djeluju kodirajući dio šiljastoga proteina koji se nalazi na površini SARS-CoV-2, virusa koji uzrokuje COVID-19, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

MRNA cjepiva koriste dijelove kodiranoga proteina iz SARs-CoV-2 za stvaranje imunosnoga odgovora vašega tijela. Tada razvijate antitijela. Vaše tijelo na kraju eliminira protein i mRNA, ali antitijela se zadržavaju.

Johnson & Johnson cjepivo djeluje više poput tradicionalnoga cjepiva. Koristi adenovirus, koji obično uzrokuje prehladu, koji je modificiran s proteinom SARS-CoV-2. Adenovirus se ne može reproducirati u vašem tijelu i neće vam pozliti.

Kada dobijete cjepivo, modificirani virus uvlači se unutar vaših stanica, gdje putuje do stanične jezgre. Adenovirus tada stavlja svoj DNK u jezgru, vaša stanica pročita gen šiljastoga proteina i on se kopira u mRNA. Vaše stanice počinju stvarati bjelančevine, koje prepoznaje vaš imunosni sustav. To uzrokuje da vaše tijelo stvara antitijela.

Na temelju objava na Facebooku koje kruže o ovome, čini se da se mit temelji na netočnim informacijama koje kažu da cjepivo sadržava protein nazvan sincitin-1, koji je povezan s funkcijom posteljice, organa koji opskrbljuje dijete hranjivim tvarima tijekom trudnoće.

Ali, to nije točno! Šiljak proteina SARS-CoV-2 nije sličan sincitinu-1, a također nema dokaza da blokiranje proteina sincitin-1 čak uzrokuje neplodnost, tvrdi dr. Schaffner.

Dr. Swaminathan naglašava da ne postoje “apsolutno nikakvi dokazi” koji podupiru tvrdnje da cjepiva uzrokuju neplodnost. “Samo zato što nešto glasno kažeš, to nije istina”, kaže ona. “Cjepiva ne utječu na sustav plodnosti.”

Mit 3: Ne treba vam cjepivo ako ste već imali koronu

CDC preporučuje da se ljudi koji su već imali COVID-19 ipak cijepe protiv koronavirusa. “Ljudi mogu razmotriti odgodu cijepljenja za 90 dana nakon oporavka od COVID-19, ali to nije apsolutni uvjet”, kaže dr. Kulkarni. “Na kraju bi se svi trebali cijepiti.”

Zašto? Još nije poznato koliko dugo ste zaštićeni od ponovnoga dobivanja virusa nakon što se oporavite od COVID-19, objašnjava dr. Schaffner. “Cjepivo pruža još veću zaštitu antitijelima od samoga virusa. Jače ste zaštićeni nakon što primite cjepivo”, kaže on.

Mit 4: Ne morate nositi masku nakon što se cijepite

Ovo se temelji na poluistinama. CDC je nedavno objavio smjernice za potpuno cijepljene ljude i kaže da oni koji su potpuno cijepljeni – to znači dvije injekcije cjepiva Moderna i Pfizer ili jedna injekcija cjepiva Johnson & Johnson – mogu prestati nositi maske u zatvorenom prostoru.

Međutim, CDC naglašava da je i dalje važno nositi maske u javnosti i kada se okupljate s necijepljenim ljudima iz više od jednoga kućanstva. Zašto? U ovome trenutku nije poznato možete li virus prenijeti drugima nakon cijepljenja i koliko su cjepiva učinkovita protiv svih inačica virusa.

Mit 5: Cjepivom će vam ubrizgati koronavirus

Stručnjaci jednoglasno tvrde: ne, ovo nije točno! “Biološki je nemoguće da bilo koje od COVID cjepiva uzrokuje da netko zapravo dobije COVID-19”, kaže dr. Kulkarni. “Ona također ne bi trebala uzrokovati pozitivan test na koronu.”

Opet, cjepiva sadržavaju ili šifru koja pomaže vašemu tijelu u stvaranju šiljastoga proteina SARS-CoV-2 ili sadržavaju modificirani virus s kodom šiljastoga proteina – niti jedno zapravo ne sadržava SARS-CoV-2. “Cjepiva ne sadržava puni virus, stoga vam ne mogu dati COVID-19”, kaže dr. Adalja. “Jedini test na kojemu biste bili pozitivni bio bi test na antitijela.”

Mit 6: Cjepiva su prebrzo stigla da bi bila sigurna

“Istina je da nikada nismo stvorili neko cjepivo u kraćem vremenskom roku”, kaže dr. Swaminathan. “Ali ova cjepiva su prošla iste rigorozne procese kao i sva ostala cjepiva. Sve se jednostavno posložilo na svoje mjesto.”

Ističe da su sva cjepiva protiv COVID-19 odobrena za uporabu u SAD-u prošla strogi vremenski okvir Uprave za hranu i lijekove, koji uključuje istraživanje i razvoj, pretklinička ispitivanja, tri faze kliničkih ispitivanja, a zatim i odobrenje FDA-e.

Važno je naglasiti, također, da tehnologija mRNA postoji već desetljećima, a prethodno je proučavana za gripu, virus Zika, bjesnoću i citomegalovirus. Jednostavno nikada prije nije bila u cjepivu koje je odobrila FDA.

“Možete se pouzdati u sva dostupna cjepiva, sigurna su!”, kaže dr. Schaffner. Ako želite dodatno osiguranje, dr. Schaffner preporučuje da pogledate CDC-ov tragač za cjepivima, koji pokazuje da je dosad izbačeno više od 98 milijuna cjepiva.

“Ništa ozbiljno nije iskrsnulo, osim vrlo rijetke anafilaktičke reakcije kod ljudi koji su imali prethodne anafilaktičke reakcije”, kaže on. U slučaju da vam nije poznata, anafilaktička reakcija je ozbiljna, potencijalno opasna za život alergijska reakcija.

Mit 7: COVID cjepivo izmijenit će vaš DNK

Dr. Adalja kaže da je ovo “još jedna izjava dana u nedostatku dokaza”. “Cjepiva ne mogu promijeniti vaš DNK”, tvrdi. Da bi nešto promijenilo vaš DNK, mora ući u nuklearnu membranu vaših stanica, objašnjava on.

“Nitko nema sposobnost to učiniti. Cjepiva se niti ne približavaju vašem DNK na staničnoj razini. To biološki nije izvedivo”, potvrđuje i dr. Kulkarni.