LIJEČNICI IZDALI HITNO UPOZORENJE: ‘Ne koristite dezinficijens prije izlaganja suncu, posljedice mogu biti strašne!’

Britanski liječnici izdali su hitno upozorenje o korištenju sredstva za dezinfekciju ruku na suncu nakon što su temperature ovoga tjedna značajno narasle. Ako planirate skoknuti na bazen ili plažu, vjerovatno ste već spakirali i dezinficijens u torbu – jer se odgovorno štitite od virusa.

No, liječnici s mrežnoga servisa Zava UK upozoravaju kako u određenim slučajevima gelovi za ruke na bazi alkohola mogu reagirati sa sunčevom svjetlošću, što može dovesti do bolnih opeklina i plikova.

JOŠ UVIJEK ODBIJATE NOSITI MASKU? Okej, postoji još samo jedna stvar koja je jednako učinkovita. Kako vam ovo zvuči?

Doctors issue warning as hand sanitiser can cause burns & blisters in the sun! https://t.co/UOBVkhrqHL pic.twitter.com/mtrsqY25Bz

“Ako ćete dulje vrijeme provoditi na izravnome suncu, upotreba gela za ruke na bazi alkohola mogla bi uzrokovati štetu na vašoj koži. Iako uzrok ove reakcije još nije u potpunosti shvaćen, poznato je da alkohol može pogoršati ekcem, baš kao i izlaganje suncu”, izjavila je dr. Simran Deo za Mirror.

“Ako intenzivno češete ekcem ili male mjehuriće koji se često stvaraju nakon česte uporabe alkoholnoga gela, to može dovesti do infekcije, koja može izgledati poput opekline, dok područje postaje crveno, vlažno i gornji se sloj kože počinje ljuštiti”, opisala je simptome infekcije.

Dok je redovito čišćenje ruku ključan način za ograničavanje širenja Covida-19, osobe s postojećim kožnim stanjima trebale bi pokušati koristiti sapun i vodu, a ne sredstvo za suho pranje ruku kad god je to moguće.

KAKO NAPRAVITI TULUM U DOBA KORONE? Moguće je, stručnjaci otkrivaju na koje ključne detalje morate paziti

Some #dermatologists in France are warning that the high percentage of alcohol in hand sanitiser can cause burns when combined with sunlight. https://t.co/Aq0w3iBgIg#France #handsanitizer #coronavirus #covid19 #news #heatwave pic.twitter.com/zDdeSPxklZ

— The Connexion (@ConnexionFrance) June 25, 2020