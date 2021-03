LEŽAO BEZ SVIJESTI, A PENIS MU JE BUBRIO: Muškarac (69) s težim oblikom Covida umro nakon komplikacija s – erekcijom

U proteklih godinu dana naučili smo da postoji čitav niz simptoma koji mogu stvoriti komplikacije uslijed infekcije koronavirusom, ali čini se da na taj popis možemo dodati i – bolne, dugotrajne erekcije.

Znanstvena studija koju je objavio American Journal of Emergency Medicine piše o najmanje dva bolesnika starija od 60 godina, koji su imali infekciju koronavirusom i tijekom nje erekciju koja je trajala nekoliko sati. Stručnjaci smatraju da to može biti povezano s Covidom-19.

Did coronavirus cause a man to have a 4-hour erection? Doctors studied it to find out https://t.co/vX8wx6i80i

— Miami Herald (@MiamiHerald) July 2, 2020