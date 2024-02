Dolaskom proljeća i buđenjem prirode, postaju aktivni i krpelji. Oni se ne kreću puno, uglavnom žive po šumama, livadama, na drveću i žbunju. Glavna aktivnost im je tijekom proljeća i ljeta. Vole temperaturu iznad 15 stupnjeva Celzija pa je tako moguće da prežive i u inače hladnijim mjesecima. Krpelji su grinje koje spadaju u istu skupinu kao i pauci i škorpioni (imaju osam nogu), dugački su do dva centimetra, žute ili smeđe boje, i ima ih više od 707 vrsta.

"Krpelji su sitne životinjice iz skupine člankonožaca i paučnjaka, koje za svoj razvoj i razmnožavanje trebaju obrok krvi, pa su povremeno nametnici na životinjama (pticama i sisavcima), kojima sišu krv, a iznimno i na čovjeku te pritom mogu prenositi uzročnike zaraznih bolesti", navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Koliko dugo žive krpelji

U svom razvoju prolazi kroz tri faze: larva, nimfa i odrasli oblik. Obrok krvi je nužan krpeljima u svakoj razvojnoj fazi, a tijekom svog života siše krv tri puta, na tri različita domaćina.

Ženka je češće napasnik jer samo ako se nasiše krvi može snesti jajašca. Veličina krpelja razlikuje se ovisno o razvojnom obliku: kao larva, mjeri oko 1 mm, dok je odrasla ženka veličine 4-5 mm. Nasisana krvi velika je kao zrno graška. Živi oko godinu dana, no može doseći starost i od pet godina. Krpelj ima mali radijus kretanja, a udaljenost koju može prijeći ovisi o razvojnom obliku, dok se odrasli može prošetati nekoliko metara u širinu u potrazi za hranom.

Domaćin im može biti čovjek ili životinja

"Boravak u prirodi, osobito među niskim raslinjem, povezan je s rizikom od mogućeg kontakta s krpeljima. Za aktivnost krpelja je neophodna povoljna temperatura i vlažnost, stoga imaju naglašenu sezonsku aktivnost. Najbrojniji su u proljeće i rano ljeto, a može ih se naći i u ranu jesen, ovisno o klimatskim okolišnim uvjetima. Krpelji se nalaze na listovima i granama grmova, niskog raslinja do visine od jednog metra, u šikarama, pretežno u prizemnom sloju šuma. Najčešće se zaraze prilikom hranjenja na šumskim životinjama i glodavcima, a svojim ubodom zarazu mogu prenijeti i na čovjeka, ako se on nađe u njihovu prirodnom okolišu", piše na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Otkrili su i u kojim dijelovima države se nalaze određene vrste krpelja: "U kontinentalnom dijelu Hrvatske je najrasprostranjeniji i na čovjeka se najčešće prihvaća tzv. šumski krpelj (Ixodes ricinus) koji prenosi bakteriju Borrelia burgdorferi koja uzrokuje Lajmsku bolest (boreliozu), virus krpeljnog meningoencefalitisa i dr., dok je u hrvatskom priobalju za ljude rizičniji pseći krpelj (Rhipicephalus sanguineus) koji prenosi rikecije koje uzrokuju mediteransku pjegavu groznicu."

Ovi nametnici parazitiraju na domaćinu koji može biti čovjek ili bilo koji viši sisavac - pas, mačka, govedo, ali i ptice i gmazovi. Posebno ih privlači mekana i vlažnija koža, pa se tako kod čovjeka mogu prihvatiti za kožu kod pazuha, prepona, kožu trbuha te iza uha.

Krpelji kod pasa dolaze u paru, iako se često prepoznaju samo ženke. Kada ženke krpelja dostignu spolnu zrelost, dolaze do psa i kada nađu dobro mjesto, počinju se hraniti. Tada prizivaju mužjaka koji je malen i crn, a njegova uloga je oplodnja. On tada ne umire već nastavlja biti na psećoj dlaci i traži druge ženke. Nakon što je ženka oplođena, počinje puštati hormone rasta i počinje se naglo povećavati. Za vrijeme hranjenja uzima hranjive sastojke iz krvi, a ono što joj nije potrebno vraća u domaćina. To je razlog nastanka upalnih infekcija, a to još više pogoduje ženki koja se time hrani. Kada završi s hranjenjem, ženka se otpusti i proizvede nekoliko stotina otrovnih jajašaca i ugiba.

Kod pasa i mačaka, kao i kod ljudi, krpelji vole mekanu i vlažnu kožu. Pri provjeravanju psa od krpelja obavezno trebate pregledati kožu trbuha, prepona, ispod glave na vratu i na glavi iza uha.

Zašto je krpelj opasan za čovjeka

HZJZ navodi da krpelji u Hrvatskoj uzrokuju neke bolesti: "Najčešće su Lyme borelioza i krpeljni meningoencefalitis, a rjeđe tularemija, Mediteranska pjegava groznica, anaplazmoza, babezioza, erlihioza, što je uvjetovano prirodnim staništem prenosioca – krpelja s pogodnim uvjetima za njihovo razmnožavanje pa se pojavljuju samo u endemičnim područjima. Osobe koje profesionalno ili rekreativno često borave u prirodi na područjima prirodnih žarišta krpelja kao što su šumari, šumski radnici, vojnici, planinari, lovci, izletnici, turisti i dr. pripadaju rizičnoj skupini izloženoj krpeljima."

Bakteriju Borrelia burgdoferi koja uzrokuje infekciju prenose krpelji svojim ugrizima. Danas je lajmska bolest najviše rasprostranjena u Americi. Prvi simptomi ove bolesti su promjene na koži, a pojavljuju se malo nakon ugriza. To crvenilo se širi i doseže veličinu više od pet centimetara. Neće brzo nestati, već se može zadržati nekoliko tjedana, a izgledat će tako da će u centru ugriza postupno nestajati, a okolo se širiti.

Simptomi ugriza krpelja:

glavobolja

vrtoglavica

klonulost i umor

problemi s koncentracijom

bolovi u mišićima

bolovi u kostima i zglobovima

Nakon nekoliko tjedana ili mjeseci mogu se pojaviti neurološka oštećenja, a kasnije i oštećenja zglobova i srca. Ako se osoba ne liječi na vrijeme, točnije ako ne prepozna ugriz krpelja na vrijeme, može doći do upale zglobova ili artritisa, i to čak kod 15 posto neliječenih ljudi.

Glavni problem nastaje kada lajmska bolest zahvati živčani sustav. Tada dolazi do meningitisa, jakih glavobolja, paralize mišića lica, ukočenog vrata, neosjetljivost za podražaje, izrazita slabost i slaba koordinacija mišića. Uz to mogu nastati i srčani problemi kao što su nepravilni otkucaji srca, upala srca ili karditis.

Lajmska bolest se liječi tretmanom antibiotika. Međutim, liječenje je najučinkovitije ako se krene s terapijom u ranom stadiju bolesti. U kasnijim stadijima dolazi do liječenja artritisa. Trajanje liječenja nije konkretno određeno jer će ovisiti o slučaju. Za ostale simptome se koriste nesteroidni protuupalni lijekovi.

Krpeljni meningoencefalitis (skraćeno KME) virusna je bolest rasprostranjena diljem Europe i Azije, a prenose ju krpelji. U Hrvatskoj se ova zoonoza najviše pojavljivala u sjeverozapadnom dijelu i Gorskom kotaru. U slučaju nepravilnog liječenja i napredovanja bolesti može doći do ozbiljne upale mozga i moždanih ovojnica. Od ove bolesti godišnje u Europi i Aziji oboli oko deset tisuća ljudi.

Ovaj virus je identificiran i izoliran 1937. godine i tada su opisane tri vrste poddtipova tog virusa: sibirski dip, dalekoistočni tip i zapadnoeuropski tip. Kod nas prevladava zapadnoeuropski tip koji za razliku od dalekoistočnog ima mnogo blaži tijek bolesti.

Virus koji uzrokuje krpeljni meningoencefalitis nalazi se u slini krpelja. Ubodom i ubrizgavanjem sline mogu se zaraziti ljudi. Nakon zaraze kroz slinu krpelja, razdoblje inkubacije traje od sedam do četrnaest dana. U tom razdoblju je bolest asimptomatska. Kod gotovo dvije trećine zaraženih pojavljuje se samo prva faza u kojoj se pojavljuju nespecifični simptomi jako slični gripi. Oni mogu uključivati:

povišenu tjelesnu temperaturu

slabost i malaksalost

bolovi u mišićima

glavobolja

mučnina i/ili povraćanje

Nakon oko osam dana, dolazi do druge faze bolesti koja se pojavljuje kod 20 do 30 posto zaraženih ovim virusom. Ako dođe do druge faze, simptomi će biti nešto intenzivniji i pogađati će središnji živčani sustav. Simptomi u ovoj fazi ličit će na one kod meningitisa - ukočen vrat, povišena tjelesna temperatura, pospanost, smanjene senzorne sposobnosti, paraliza i slično. U toj fazi se uz opće simptome javljaju i znakovi upale mozga, moždanih ovojnica ili leđne moždine, što u najtežim slučajevima može dovesti i do paralize dišne muskulature te smrtnog ishoda. U slučaju pojave ovih simptoma, točnije dolaska do druge faze krpeljnog meningoencefalitisa, razdoblje oporavka može dugo trajati, a posljedice zaraze mogu biti dugotrajne neurološke smetnje kod 30 - 60 posto pacijenata.

Prevenirajte ugriz

Kao i kod svih bolesti, posebne rizične skupine su djeca, stariji ljudi i oni s već oslabljenim imunitetom. Kod tih ljudi potrebna je posebna pažnja kada se boravi u prirodi. Bilo bi poželjno izbjegavati područja u kojima se krpelji nastanjuju, posebice za vrijeme toplijih mjeseci.

Ako se već odlučujete za šetnju u prirodi, obucite odjeću koja ide usko uz tijelo. Nosite šešire i kape, a hlače stavite u čarape kako bi bili sigurni da ni jedan dio kože nije ostao nepokriven. Također se možete namazati sredstvima protiv insekata.

Treba li se cijepiti protiv krpelja?

Liječnici tvrde da se cijepljenjem može spriječiti pojava krpeljnog meningoencefalitisa.

"Cijepljenje se provodi trima dozama cjepiva protiv krpeljnog meningoencefalitisa kojima se postiže zaštita tijekom tri do četiri godine. Nakon tri godine se treba docijepiti jednom dozom, ako se želi zadržati odgovarajuća razina zaštite. Cijepljenje protiv KME se preporučuje osobama koje pripadaju rizičnim skupinama i češće su izložene ubodu krpelja i to samo u krajevima gdje u poznatim endemskim područjima ima krpeljnog meningoencefalitisa. Opravdano je cijepljenje šumara, šumskih radnika, vojnika, lovaca, planinara, ali i izletnika i turista koji samo povremeno borave u endemskim krajevima. O cijepljenju se posavjetujte s epidemiologom u nadležnom zavodu za javno zdravstvo ili Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo", piše na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

