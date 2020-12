KORONAVIRUS PUNO TEŽE POGAĐA MUŠKARCE: Pogledajte grafikone, ovi podaci s intenzivne njege ne mogu biti slučajni

Muškarci oboljeli od koronavirusne bolesti imaju tri puta veće izglede da završe na odjelima intenzivne njege od žena i imaju značajno veće izglede da umru od te bolesti, objavili su znanstvenici. Oni su analizirali više od tri milijuna potvrđenih slučajeva bolesti covid-19 iz 46 zemalja i 44 američke savezne države od 1. siječnja do 1. lipnja 2020., prenosi francuska novinska agencija Afp.

Utvrdili su da je rizik zaraze virusom Sars-Cov-2 isti za žene i muškarce jer je točno polovica slučajeva bila potvrđena kod muškog spola. No muškarci su imali gotovo tri puta veće izglede od žena da budu hospitalizirani na odjelima intenzivne njege i 39 posto veće izglede da umru od virusa, pokazala je studija.

“Ti podaci mogli bi pomoći liječnicima da uvide da je spol faktor rizika za teški oblik bolesti”, kaže koautorica istraživanja Kate Webb za Afp. “Spol je varijabla nedovoljno navedena u mnogim istraživanjima i ovo je podsjetnik da je spol važan faktor koji treba uzeti u obzir u istraživanjima”, kaže ta znanstvenica sa sveučilišta Cape Town.

Trend je globalni uz rijetke iznimke i može se uglavnom objasniti biološkim razlikama, kažu znanstvenici. “O razlikama po spolovima urođenog imuniteta i onog koji se kasnije razvije već se pisalo i može objasniti žensku prednost kod obolijevanja od covida-19”, kažu autori.

Estimates of infection mortality risk (IFR) of #SARSCoV2 form largest serosurvey:

Overall

Men: 1.1% to 1.4%

Women: 0.58% to 0.77%

After age 80

Men: 11.6% to 16.4%

Women: 4.6% to 6.5%

No matter how you look at it: Coronavirus kills way more than the flu.https://t.co/ZMbpbiGs7G pic.twitter.com/4737Cqfvf1

