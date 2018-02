KOLIKO SU NAM SUSJEDI ČISTI: Jedna je nacija upravo zaradila titulu najmanje čistih Europljana

Redovitim pranjem ruku sapunom mogu se spriječiti brojne zarazne bolesti.

Petnaesti listopada Globalni je dan pranja ruku. Pri tome ne mislimo da čekate do tada da si smočite ruke. To bi bilo kontraproduktivno, jer neoprane ruke šire bolesti, uključujući i smrtonosne, piše Big Think.

Najučinkovitiji način borbe protiv zaraza – pranje ruku

Uzmite u obzir činjenicu da pranje ruku sapunom umanjuje smrtnost novorođenčadi od upale pluća (i ostalih respiratornih bolesti) za do 25%, a od proljeva (i ostalih crijevnih bolesti) i do 50%. A te dvije vrste lako spriječivih bolesti godišnje ubijaju 3,5 milijuna djece mlađe od pet godina. Drugim riječima, poboljšanje higijene ruku najlakši je, najjeftiniji i najučinkovitiji način smanjenja smrtnosti kod male djece. Perite ruke prije jela, i nakon odlaska na zahod. Tako glasi vrlo jednostavna poruka Globalnog dana pranja ruku, koji je prvi put obilježen 2008. Radi se o plemenitoj i hvalevrijednoj poruci, iako je dosta sebično sponzoriraju neke od najvećih svjetskih tvrtki za proizvodnju sapuna.

Ovaj dan, koji se obilježava svake godine 15. listopada, uglavnom je fokusiran na zemlje u razvoju poput Etiopije, Nigerije, Indije i Filipina, gdje su osnovni higijenski uvjeti (ili nedostatak istih) znatno kritičniji faktor u u određivanju da li će dijete preživjeti nego u razvijenim zemljama. Poboljšanje higijene ruku zahtijeva porast svijesti, kao i promjenu kulture.



Čisti Balkan

No nisu samo zemlje u razvoju te kojima su potrebne čišće ruke. Kao što ova mapa pokazuje, neke zemlje u Europi isto tako imaju problem s (ne) pranjem ruku. Karta pokazuje rezultate Gallupovog istraživanja iz 2015. na pitanje “Da li automatski perete ruke sapunom i vodom nakon korištenja toaleta?”

Najčišći su Bosanci i Hercegovci (96%), koje slijede Turci (94%), te Kosovari i Grci (85%). I drugi Balkanski narodi su među najhigijenskijima u Europi – Rumunji (84%) Srbi (83%) i Makedonci (82%). Jedini drugi europski narod s ovoliko visokim stupnjem čistoće su Portugalci (85%).

S druge strane, najprljaviji su Nizozemci. Iako ih prati reputacija čistoće i reda, izgleda da baš i nije zaslužena. Kako ovo istraživanje pokazuje, čak polovica svih Nizozemaca ne peru svoje ruke sapunom pri povratku iz kupaonice. Tek nešto bolje od nje su Italija (57%), Belgija (60%), Španjolska (61%) i Francuska (62%). Nažalost, Hrvatska, uz još nekoliko drugih država, nije bila pokrivena ovim istraživanjem.