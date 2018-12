TROŠITE LI OVAJ LIJEK, PROVJERITE SI MOKRAĆU: Ako izgleda ovako, odmah ga prestanite piti i alarmirajte liječnika!

Može upućivati na rijetku, ali opasnu nuspojavu, takozvanu rabdomiolizu, kod koje dolazi do raspada mišićnog vlakna

Prednosti uzimanja statina, kada je posrijedi smanjenje izgleda za rizik od srčanog i moždanog udara daleko nadilaze bilo kakve opasnosti od mogućih nuspojava ovoga lijeka, priopćila je Američka udruga kardiologa (AHA).

Konstatacija se temelji na proučavanju niza ranije provedenih studija u sklopu kojih su se procjenjivali sigurnost i nuspojave lijekova za snižavanje razine kolesterola u krvi, a sva opažanja su objavljena u ponedjeljak u stručnome časopisu “Ateroskleroza, tromboza i vaskularna biologija”.

Ljudi se boje

“Korisnicima lijekova na bazi statina poručujemo da njihove prednosti nadilaze rizik čak i od većih nuspojava”, kazao je jedan od autora članka dr. Larry Goldstein, predstojnik odjela za neurologiju i jedan od upravitelja instituta Kentucky Neuroscience Institute pri Sveučilištu Kentucky.

“Pacijenti sa svojim liječnicima trebaju razgovarati o razlozima za uzimanje statina kao i o potencijalnim strahovima od eventualnih rizika”, savjetovao je. Statine uzima svaki četvrti Amerikanac stariji od 40 godina.

Trenutačno svaki četvrti Amerikanac stariji od 40 godina uzima lijek koji sadrži statin, kažu Goldstein i njegovi kolege. No čak 10 posto ih prestane uzimati ove lijekove, strahujući od nuspojava o kojima su nešto pročitali najčešće na internetskim stranicama.

Obratite pažnju kod mokrenja

Autori članka pozivaju pacijente da prije nego što odluče prekinuti terapiju uzimanja statina zbog navodnih nuspojava porazgovaraju sa svojim liječnikom. Izuzetak je jedan simptom: taman urin boje Coca-Cole ili kave, jer on može upućivati na rijetku, ali opasnu nuspojavu, takozvanu rabdomiolizu, kod koje dolazi do raspada mišićnog vlakna. Takvo stanje može dovesti do akutnog zatajenja bubrega.

No rabdomioliza pogodi manje od jednog od 1000 pacijenata koji redovito uzimaju statinsku terapiju, kaže Goldstein. Druga ozbiljna nuspojava je teško oštećenje jetara, no i ona se događa iznimno rijetko, kod jednog od 100.000 pacijenata koji uzimaju statine.

Goldstein kaže da većina bolova u mišićima na koju se najčešće žale pacijenti koji uzimaju statine “ne predstavlja ozbiljnu nuspojavu te im uzrok nije nužno ovaj lijek”, kaže Goldstein te dodaje da bolovi “mogu biti povezani s uzimanjem statina ako ih pacijent osjeća na objema stranama tijela, u bedrenim mišićima i ramenima, ali samo u prvih nekoliko mjeseci uzimanja terapije.”

Nema uvjerljivih dokaza

Za pacijente koji troše statine, a osjećaju bolove u mišićima Goldstein preporučuje krvni test kojim se mjeri razina kreatin kinaze u krvi te se na taj način može potvrditi ili isključiti postojanje rabdomiolize.

Znanstvenici podsjećaju na još jednu nuspojavu – potencijalni razvoj dijabetesa, no ističu da se on obično javlja samo kod dijela pacijenata genetski predodređenih za razvoj te bolesti, odnosno kod onih kod kojih od rođenja postoje čimbenici rizika. Ističu i da rizik od izljeva krvi u mozak kod uzimanja statina nije povećan, uz izuzetak pacijenata koji su imali moždani udar.

Autori članka kažu da ne postoje “uvjerljivi dokazi o uzročnoj vezi između terapije statinima i razvoja raka, katarakte, propadanja kognitivnih funkcija, pojave periferne neuropatije, erektilne disfunkcije ili tendinitisa (upale tetiva)”.

Posljedice neuzimanja statina

“Premda nuspojave postoje, kao i kod uzimanja bilo koje terapije, pacijenti bi se trebali upitati: ‘A kakve su nuspojave neuzimanja statina?’ A riječ je o 25 do 50 posto većem riziku od razvoja srčanog udara, moždanog udara ili od preuranjene smrti od posljedica kardiovaskularnih bolesti”, podsjeća dr. Gregg Fonarow, profesor na UCLA koji nije sudjelovao u prikupljanju podataka i nastanku članka.

Jedna od najozbiljnijih nuspojava je rabdomioliza, no njezina je pojava iznimno rijetka, osobito ako obratite pozornost na postotak među pacijentima koji ne boluju od srčanih bolesti, a statine uzimaju kao preventivnu mjeru za smanjenje visokog kolesterola, kazao je Fonarow. Kod takvih pacijenata rizik iznosi jedan na 50.000 ili 100.000, kazao je.

“Statini su odlični lijekovi. Među rijetkim su medikamentima otkrivenim u moderno doba koji spašavaju ljudske živote”, kaže dr. Omar Ali, ravnatelj laboratorija Cardiac Cath Lab iz sveučilišne bolnice Harper pri Medicinskom centru Detroit.

“Uzimanje statina u sklopu primarne prevencije spašava živote, a isto se može kazati i za sekundarnu prevenciju”, kaže Ali, koji nije sudjelovao u pisanju članka. “Najvažnije je da se pacijent u slučaju bilo kakvih nuspojava konzultira s liječnikom specijalistom ili liječnikom primarne zdravstvene zaštite i dobit će odgovarajući savjet.”