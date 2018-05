KOLIKO JAJA SMIJETE POJESTI I OSTATI ZDRAVI? Nakon prilično ekstremnog testa stručnjaci zaključili: ‘Ovo je granica!’

Nakon tri mjeseca izvadili su krv ispitanicima i imali što vidjeti

Sjećate li se one: “Svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje”? I zaista, mnogi za doručak jedu upravo jaja – kuhana, pržena, na oko… Toliko je različitih načina za pripremu, a samo jedna namirnica. Je li zdrava? Pitanje je to koje muči nutricioniste već dugo i nikako da se svi slože koliko više je previše.

American Journal of Clinical Nutrition nedavno je izbacio studiju australskog sveučilišta, prema kojoj nema problema ni ako jedete tucet jaja svaki tjedan. Čak do 12 jaja tjedno ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, smatra dr. Nick Fuller. “Naše istraživanje upućuje na to da se ljudi ne trebaju bojati jesti jaja ako su ona dijelom njihove zdrave i uravnotežene prehrane. Iako jaja sadrže veliku količinu kolesterola, njihova konzumacija zapravo ima neznatan utjecaj na razinu kolesterola u krvi”, izjavio je za The Sun.





Unutar testa su istraživači jednu skupinu ljudi stavili na režim prehrane s 12 jaja tjedno, dok je druga smjela pojesti samo dva u istom razdoblju. Nakon tri mjeseca izvadili su krv ispitanicima i nisu primijetili apsolutno nikakvu razliku u njihovim markerima za razvoj srčanih bolesti. Jaja zaista obiluju masnoćom, pogotovo žumanjak, ali ona su također bogata vitaminima, proteinima i zdravim mastima. Žumanjak je pun hranjivih tvari, stoga nema potrebe za njegovim izbacivanjem iz prehrane.