KOLIKE SU ŠANSE DA VAS POGODI NAJTEŽI OBLIK COVIDA-19? Stručnjakinja otkrila ključni faktor koji povećava rizik od smrti

Iako je više od 23 milijuna ljudi širom svijeta zaraženo koronavirusom, ozbiljnost bolesti uvelike varira od osobe do osobe. U nekim slučajevima virus ne izaziva nikakve simptome, dok se u drugima razvijaju komplikacije opasne za život.

Sada je stručnjakinja otkrila uobičajene nuspojave zbog kojih je veća vjerojatnost da ćete umrijeti od zarazne bolesti Covid-19. Dr. Sheena Cruickshank, profesorica biomedicinskih znanosti na Sveučilištu u Manchesteru, objasnila je da je razina upale glavni čimbenik rizika od smrti.

“Iako mnogi čimbenici utječu na razvoj bolesti kod ljudi, uključujući pristup zdravstvenoj skrbi, izlaganje na radnome mjestu i rizike iz okoliša poput zagađenja, postaje jasno da je za neke od tih skupina rizika odgovor njihova imunosnoga sustava – upala. To objašnjava zašto se neki ljudi ozbiljno razbole”, napisala je specijalistica u članku za The Conversation.

The common side effect of Covid-19 that makes you more likely to die https://t.co/dZjeGZ8zqE pic.twitter.com/TwGQCcpMdU

Mnogi pacijenti koji dobiju teški oblik Covida-19 doživljavaju oštećenje pluća kao rezultat pretjerano snažnoga imunosnog odgovora, u kojemu imunosni sustav proizvodi veliku količinu citokina.

ŠTO ZAPRAVO ZNAČI VIJEST O PONOVNOJ ZARAZI KORONAVIRUSOM? ‘Cjepiva možda neće pružiti nadu koju svi očekujemo…’

“Citokini mogu biti stvarno moćan alat imunosnoga odgovora. Na primjer, oni mogu zaustaviti reprodukciju virusa. Međutim, neke akcije citokina – poput uvođenja drugih imunosnih stanica u borbu protiv infekcije ili povećanja sposobnosti tih regrutiranih stanica da prelaze preko krvnih žila – mogu prouzrokovati stvarnu štetu ako se ne kontroliraju. Upravo se to događa u tzv. citokinskoj oluji”, objasnila je Cruickshank.

Latest twist – Covid may cause inflammation of the heart more often than recognized. Maybe SARS-CoV-2 should be known as SAID-CoV-2: Severe Acute Inflammatory Disease. Good article explaining cardiac involvement from @haiderwarraich https://t.co/vnU3A47NZo

— Dr. Tom Frieden (@DrTomFrieden) August 17, 2020