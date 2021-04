KOLIKE SU ŠANSE DA ĆETE SE ZARAZITI VANI? Vrhunski stručnjaci otkrili je li doista nužno nositi masku na otvorenom

Poznati prizor u mnogim gradovima svijeta – ljudi šetaju, voze bicikl ili sjede u parku s maskama na licu čak i ako su udaljeni od ostalih. Što o tomu kaže znanost? Je li to nužno ili su ljudi oprezniji nego što je potrebno?

Otkako je počela pandemija koronavirusa znanstvenici su naučili puno o covidu-19. Danas, primjerice znaju da površine nisu toliko važan faktor u širenju bolesti i da je pretjerano dezinficiranje nepotrebno gubljenje vremena i trošenje resursa.

Drugo, vrhunski stručnjaci uvjereni su da se virus primarno širi aerosolima, sitnim česticama koje neko vrijeme ostaju u zraku, suprotno od velikih kapljica odaslanih kihanjem i kašljanjem koje brzo padnu na tlo.

To znači da je boravak vani puno sigurniji nego u zatvorenim prostorima, kaže Jose-Luis Jimenez, vodeći stručnjak o aerosolima na Sveučilištu Colorado.

“U zatvorenim je prostorima puno opasnije boraviti jer zidovi, strop i pod ‘zarobe’ zrak, posebno ako je ventilacija slaba”, rekao je AFP-u. Maske su stoga u zatvorenim prostorima nužnost.

“Vani je suprotno, rizik je nizak jer je puno strujanja u zraku i izdahnuti zrak brzo se uzdiže, osobito ako je toplije”, objasnio je.

No napominje da nizak rizik ne znači da ga uoopće nema. Baš kao što ćete i na otvorenom možda udahnuti nešto dima ako ste jako blizu pušača, postoji mogućnost da ćete udahnuti i virus ako ste predugo preblizu njegovu nositelju.

