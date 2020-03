KOJI SU RIZICI ODLASKA U TRGOVINU – TREBA LI PRATI NAMIRNICE I KAKO SE MAKSIMALNO ZAŠTITITI: Stručnjaci odgovorili na neodumice

U dućanu vodite računa o razmaku, a po povratku kući temeljito operite ruke

Većina ljudi ovih je dana u izolaciji i smanjili su kontakte s drugima na minimum, no odlazak u trgovinu za mnoge je i dalje svakodnevica. Stručnjaci ističu da je prilikom kupovine namirnica najvažnije distancirati se od drugih i voditi računa o razmaku. Poželjno je nositi i masku i rukavice, prenosi Ordinacija.hr.

Ne dirate lice prije nego operete ruke!

U mnogim dućanim se na ulazu nalaze sredstva za dezinfekciju s kojima kupci moraju očistiti ruke prije početka kupovine. Važno je temeljito oprati ruke kad se vratite kući i nakon što raspakirate namirnice. U međuvremenu ne dirajte lice rukama.

Što je s dostavom?

Kad je riječ o dostavi, treba napomenuti da same namirnice nisu izvor zaraze, nego je rizičan kontakt s prodavačem, odnosno dostavljačem. Danas postoji mogućnosti bezkontaktne dostave s kojom dodatno smanjujete rizik od zaraze.

Obavezno perite ruke nakon što ste dirali namirnice

Vjerojatno se većina pita trebaju li se čistiti limenke, vrećice i kutije nakon povratka kući. Stručnjaci tvrde da to nije obavezno. No, ako ćete se nakon toga osjećati sigurnije, možete dezinficirati namirnice koje ste kupili. Ben Chapman, liječnik i profesor za sigurnost hrane, ističe da je obavezno pranje ruku nakon što ste dodirivali namirnici jer je to najsigurniji način sprječavanja širenja virusa. Operite ruke nakon što uzmete namirnicu, na primjer gljive. Operite ruke nakon što operete gljive i prije nego što ćete uzeti drugu namirnicu.

Za sada ne postoje dokazi da se virus širi na površini svježih namirnica. Međutim, postoji podatak da virus može živjeti na njima. No, Chapman tvrdi da je šansa da se zarazite na ovaj način vrlo mala.

Namirnice treba oprati hladnom vodom

Svježe namirnice treba prati ispod mlaza hladne vode, tvrdi Amanda Deering, specijalistica za hranu. “Vidim puno uputa da se pere sapunom i vodom jer se tako peru i ruke no prema izvješćima to nije tako. Preporuka je korištenje četke za pranje povrća i voća koje imaju tvrđu površinu i to samo vodom. No, ne zaboravite dobro sapunom oprati tu četku nakon svakog korištenja”, napominje Deering.

Virus se uništava kuhanjem na 65 stupnjeva

Kako biste uništili virus, dovoljno je kuhati hranu nekoliko minuta na temperaturi od oko 65 stupnjeva Celzijevih. Preporučuje se i prethodno oprati namirnice.

Što se tiče zamrzavanja namirnica kako bi se uništio virus, Chapman ističe da to nije najbolji način, posebno ako uzmemo u obzir da se u laboratoriju virus zamrzava kako bi se očuvao. Međutim, ako zamrzavate hranu, pretpostavlja se da ju i čistite i kuhate, a to su dobri načini za zaštitu od virusa. Ako ste pak u rizičnoj skupini, trebali bi razmisliti o kupovini zapakiranog voća i povrća te namirnice kuhati prije konzumacije, ističe Deering.