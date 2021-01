KAO DA NAM NIJE DOSTA SVEGA: Dobro jutro i dobrodošli u najdepresivniji dan u godini. Evo kako ga izgurati

Iako se i vi ponekad osjećate ‘depresivno’, možda baš i na današnji dan, činjenica jest da postoje ljudi koji s depresijom žive svake sekunde svog života. I zato o tome moramo govoriti.

Blagdani su odavno iza nas, vrijeme je sumorno, novčanici su prazni i vjerojatno ste nabacili koji kilogram. Da, danas je Tužni ponedjeljak (Blue Monday), dan koji se smatra najdepresivnijim u cijeloj godini.

DEPRESIJA – MUČNA BOLEST KOJA MOŽE BITI ZNAK JOŠ TEŽEG OBOLJENJA: Kako se u našim krajevima zamaskirala u jedan ‘svakodnevniji’ problem

Dr. Cliff Arnall izračunao je najdepresivniji dan u godini zahvaljujući ne pretjerano znanstvenoj formuli koja uključuje niz čimbenika, poput vremenskih uvjeta, minusa na računu, vremena proteklog od Božića, vremena od odustajanja od novogodišnjih odluka, pada motivacije i osjećaja potrebe za preuzimanjem kontrole nad svojim životom. Dodajte tome pandemiju koronavirusa i potrese koji neprestano pogađaju dio Hrvatske i imamo zasigurno jedan od najtmurnijih ponedjeljaka posljednjih godina.

PSIHIČKE POSLJEDICE PANDEMIJE: Hrvati prijavljuju dvostruko više simptoma depresije i tjeskobe: ‘Dva su najveća izvora brige…’

Ne smijemo trivijalizirati depresiju

No, britansko društvo za pružanje psihičke pomoći ‘Mind’ ne gleda blagonaklono na Tužni ponedjeljak, budući da izračun najdepresivnijeg dana u godinu nema nikakvu znanstvenu podlogu.

“Smatramo da je obilježavanje najdepresivnijeg dana jako obmanjujuće. Mi koji živimo s depresijom znamo da na naše osjećaje ne utječu dani ni datumi. Implicirajući da određeni dan utječe na psihu produbljuje mit da je depresija samo ‘pojačani osjećaj tuge’, nešto što se ne treba ozbiljno shvatiti”, napisali su na svojoj web stranici.

Što možete napraviti na da se bolje osjećate?

Stručnjaci ističu da je tjelovježba, započinjanje aktivnosti koje odgađate i vrijeme s onima koje volite najbolji način da otjerate negativne osjećaje. Naravno, pritom pazite na pridržavanje epidemioloških mjera.

“Ubacite u svoj dnevni raspored polusatnu tjelovježbu. To može biti brzo hodanje, lagano trčanje ili bilo koja druga aktivnost. Nakon 30 minuta ćete se osjećati bolje”, rekao je osobni trener Andy Ward za The Sun.

Ako vam se danas baš ne da vježbati, možete isplanirati neku zabavnu aktivnost u vlastitom domu, s obzirom da su nam odlasci u kino ili kazalište sada samo neko mutno sjećanje.

Depresija – velik problem i kod Hrvata

No, depresija se mnogima ne događa na neki određeni datum. Neki s njom žive svake sekunde.

Ljudi koji boluju od depresije gube interes za aktivnostima i stvarima koje su ih prije veselile, a jako često osjećaju umor, odnosno gubitak energije. To može ići do te mjere da nemaju snage ujutro ustati iz kreveta, iako su imali adekvatnu količinu sna. Depresiju često prati poremećaj spavanja u smislu da osoba previše spava ili pati od nesanice. Također, moguće su i oscilacije u tjelesnoj masi zbog promjene apetita, pa tako oboljeli zbog izbjegavanja hrane gube kile, a oni kojima je porastao apetit se debljaju zbog konzumacije obroka u kojima prevladavaju namirnice bogate ugljikohidratima.

Depresija se liječi antidepresivima koji oporavljaju kemijski disbalans u mozgu te tako ublažuju simptome bolesti i ujedno olakšavaju psihoterapiju jer pacijent dobije energiju da se nosi s problemima i popravlja ih. Procjenjuje se da oko deset posto ljudi tijekom života doživi barem jednu depresivnu epizodu. Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, 5,1 posto muškaraca i 6,2 posto žena imalo je depresiju u posljednjih 12 mjeseci 2015. godine. Od svih hospitalizacija na drugom mjestu su psihički poremećaji, a među njima na trećem mjestu je depresija. Također, statistički podaci u Hrvatskoj i svijetu kažu da žene više obolijevaju od depresije nego muškarci.

“Mislim da to nije realna slika, jer je depresija kod muškaraca u našim krajevima zamaskirana u alkoholizam. Također, postoji i niz previda kod dijagnosticiranja te bolesti. Među prvim simptomima depresije su nesanica i umor, a oni se često tretiraju na svoju ruku ili kod liječnika opće prakse i na tome ostane, a ne provjerava se je li to simptom depresije. Također, ona negativno utječe na kognitivno funkcioniranje jer ga usporava te se onda kod starije populacije obično sumnja na ranu demenciju, a u stvari se radi o depresiji. Neki ljudi olako shvaćaju tu bolest, u smislu ‘a on je samo tužan’ i dosta je često reakcija obitelji i okoline da se ‘samo treba trgnuti iz toga’. Što ne može, jer to je oboljenje kao i svako drugo. Znači, ne možete se trgnuti iz dijabetesa, kao ni iz depresije”, rekla nam je nedavno u razgovoru psihologinja Ana Miletić.