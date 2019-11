KAKO SPRIJEČITI, A KAKO IZLIJEČITI MAMURLUK: Nije lako, ali moguće je preživjeti sezonu tuluma, domjenaka i slavlja

Ne mogu baš svi provesti dan liječeći se od mamurluja

Počinje sezona božićnih domjenaka, a kako vrijeme odmiče, bit će sve gore . Za razliku od novogodišnje proslave ili Badnje večeri, nakon poslovnih ili prijateljskih slavlja malo tko ima priliku cijeli dan provesti liječeći mamurluk.

No neke namirnice mogu pomoći ne samo u tome da se riješite posljedica koje čaše previše, nego istodobno i dati energije da preživite dan.

Držite s bijelog

Ne, naravno da ne mislimo na bijeli Božić kako ga shvaćaju neki osuđeni za plaćanje prostituki kokainom, nego sugeriramo da se držite bijelog vina, a ako dođe do žestice, votke i rakije. Mamurluk će biti znatno blaži nego da pretjerate s viskijem ili crnim pivom. U svakom slučaju, pomoći će i ako nakon svakog pića popijete čašu vode. Doduše onda riskirate konstantno opsjedanje WC-a.

Ljetno piće za zimske radosti

Iduće jutro, prije svega treba se pobrinuti za dehidraciju, obzirom na to da alkohol remeti razine vazopresina, hormona koji regulira mokrenje. Zbog toga i morate svako malo na zahod jednom kad zabava uzme maha. Dobro bi bilo i popiti pola litre vode prije spavanja no budimo realni, to vam je zadnje na pameti kad stignete kući.

No zato je u ovo vrijeme godišta kod kuće imati izotonični napitak. Da, kava će vas možda razbuditi, ali kofein je diuretik pa će samo pogoršati dehidraciju. Voda će pomoći, (osobito mineralna koja će malo smiriti i kiselinu u želucu), ali morate nekako nadoknaditi i elektrolite.

Odkud fama o kiselim krastavcima

Upravo zbog nadoknađivanja elektrolita neki se kunu u rasol. No sasvim dobra alternativa su i kiseli krastavci, jer su bogati natrijem kojega ste prilično izgubili. A ako želite pritom i nešto jesti, idealna su kombinacija s jajima.

Jajima protiv glavobolje

Osim što su bogati proteinina, i zasitit će vas, jaja su bogata cisteinom koji je će ubrzati razgradu acetildehida. Taj nusproizvod razgradnje alkohola glavni je krivac za glavobolje. A, iako nutricionisti neće biti baš sretni (jer masnoća načelno produljuje mamurluk), ne morate ih jesti kuhana nego si možete pripremiti kajganu ili ih ispržiti na oko pa će ujedno ispuniti i onu rupu u želucu.

Mesom do energije

A možete biti i još konkretniji pa pojesti odrezak. Alkohol otežava probavu nekih aminokiselina pa u vrijeme blagdana, kada su družena uz čašicu puno češća, lako tijelu ponestane ključnih aminokiselina.

A sada nešto poptuno drugačije

Osim natrija, u organizmu je važno nadoknaditi i razine kalija. Najpraktičnije rješenje su banane jer pritom i obiluju šećerom i lako se probave pa neće namučiti napaćeni želudac dok pokušavate preživjeti dan. Druga dobra opcija, ako ih volite, su datulje koje će vam dati još šećera. Idealno ako morate biti na poslu. Vrijedan izbor kalija je i avokado, koji je zgodan jer je pritom i bogat zdravim masnoćama te pomaže obnavljanju jetre.