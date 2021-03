Tuberkuloza (TBC) je bolest koja pogađa pluća, a koja i danas ubija više od milijun ljudi godišnje širom svijeta. Procjenjuje se da je oko četvrtine Zemljine populacije zaraženo TBC bakterijama, iako nisu oboljele od te bolesti. Od njih, piše Svjetska zdravstvena organizacija, između pet i 10 posto ima šanse da se ozbiljno razboli, osobito ako im je imunosni sustav oslabljen.

Ako se ne liječi, 45 posto ljudi oboljelih od TBC-a umrijet će, a kod HIV pozitivnih smrtnost je gotovo 100-postotna. Iako se na tuberkulozu može gledati kao na pošast iz prošlosti, ona je još uvijek vrlo prisutna i danas zahtijeva dugotrajnu terapiju antibioticima.

Ali, ponekad paniku i simptome koji upućuju na tu tešku bolest stvori najobičniji – kondom. Jedna 27-godišnjakinja pojavila se u bolnici s kašljem, groznicom i gustom sluzi koja je trajala šest mjeseci, piše IFL Science.

Case report: A woman thought she had TB, but it turned out to be a condom lodged in her lung. https://t.co/Zq41iRrzEK pic.twitter.com/5miQt8XwW4

