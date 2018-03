Budite obzirni prema sebi i drugima kako se na vašem radnom mjestu ne bi razvila prava epidemija gripe i svi odjednom otvorili bolovanje.

Radno mjesto je pogodno tlo za razvoj bakterija i virusa, a to znači zarazu među kolegama. Možda uspijete pobjeći kad se netko sprema kihnuti, ali nemoguće je da nećete dodirivati kvaku na vratima WC-a, zajednički hladnjak, aparat za kavu ili gumb za pozivanje lifta. Budući da gripa još uvijek ne uvlači kandže, dobro je osvijestiti određene čimbenike koji povećavaju rizik od zaraze. Na poslu ipak provodite veći dio dana pa ne iznenađuje da upravo ondje trebate poduzeti najveće mjere opreza.

Cijepite se

Još uvijek nije kasno da odete po svoju injekciju jer sezona će gripe, prema procjeni liječnika, trajati sve do travnja. Ovo se osobito odnosi na ljude koji su svakodnevno okruženi velikim brojem kolega i stranaka, s kojima rade u neposrednoj blizini.



Perite ruke nekoliko puta dnevno

Kvake na vratima i telefoni obično su najplodnije tlo za razmnožavanje mikroba. Liječnici pozivaju ljude da peru ruke sapunom i vodom nekoliko puta dnevno kako bi povećali svoje šanse da kroz ovu sezonu gripe prođu neokrznuto. Virusi gripe mogu preživjeti na tvrdim površinama do 24 sata, tako da je potrebno prati ruke najmanje 20 sekundi da bi se smanjile šanse za zarazu. Najgore žarišne točke u uredu uključuju telefone, kvake, računalne tipkovnice, kupaonske slavine i ručke te gumbove na liftu, automatima i aparatima za kavu.

Ostanite doma dok se skroz ne izliječite

Ljudi koji osjećaju simptome nalik gripi, trebaju ostati kod kuće još minimalno 24 sata nakon njihova prolaska. To znači da više ne uzimate nikakve lijekove, a osjećate se dobro. “Ljudi misle da su ozdravili onoga trenutka da počne djelovati tableta za spuštanje tjelesne temperature. To je velika pogreška jer to nipošto ne znači da više nisu zarazni”, kaže dr. Susan Besser. Gripa je vrlo zarazna, a posljednja su istraživanja dokazala da se prenosi i disanjem.

Ne dijelite hranu s drugima

“Kada jedete iz istog tanjura s drugim ljudima, tada dijelite i njihovu slinu”, upozorava dr. Besser. Tipična inkubacija za gripu traje od jednog do četiri dana. To znači da ljudi mogu biti zarazni i prije no što osjete prve simptome. Zato je važno ne približavati se drugima i ne dijeliti s njima hranu.

Ne kašljite u blizini kolega

“Ne kašljite i kišite u smjeru kolega niti dopustite da oni kašlju i kišu prema vama. To je, na kraju, i nepristojno”, kaže liječnica. Prijenos virusa može se dogoditi i samim udisanjem nečijih kapljica nakon što je taj kihnuo ili se nakašljao. Nikad ne stavljajte otvoreni dlan na usta, već prislonite rukav.