Činjenice koje svaka žena mora znati o alkoholu

Postoji mnogo toga što se može reći za alkohol. Umjereno konzumiranje pokazalo je neke potencijalne zdravstvene koristi, od kojih je većina kardiovaskularne prirode. Uživati u čaši vina ili dvije (opet je naglasak na umjerenosti) može biti odličan način da se ljudi opuste tijekom večere s obitelji ili prijateljima. Međutim, postoji i tamna strana alkohola.

Dobro je informirati se što je moguće više o prednostima i nedostacima kako bismo donijeli najbolju odluku što je dobro i zdravo za nas. Može se reći da je osobito važno da žene budu dobro informirane s obzirom da alkohol za njih predstavlja određene rizike. Donosimo popis sedam stvari koje bi svatko trebao znati o ženama i alkoholu.

Sve više žena prekomjerno pije

Prema istraživanju Centers for Disease Control and Prevention provedenom ove godine, oko 14.000 žena u SAD-u prekomjerno konzumira alkohol tri puta mjesečno. Kad su u pitanju žene, prekomjernim pijenjem alkohola smatraju se tri do četiri pića za redom, no većina ih popije šest. Za žene s većim prihodima veća je vjerojatnost da će češće posegnuti za čašicom. Osim toga, istraživanje je utvrdilo i da je svaka peta tinejdžerica sklona zaviriti u čašicu, što može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme poput trovanja alkoholom, bolesti jetre te moždani udar.

Žene teže podnose alkohol od muškaraca

Ženski organizam drugačije podnosi alkohol od muškog. Stručnjaci još nisu otkrili točne razloge zašto je to tako. Moguće je da estrogen u kontaktu s alkoholom djeluje tako da povećava rizik problema s jetrom ili uzrok može biti zbog razlike u želučanim enzimima. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) ističe da žensko tijelo sadrži manje vode po kilogramu nego muško. Ako muškarac i žena jednake težine popiju istu količinu alkohola, žena će vjerojatno imati veću koncentraciju alkohola u krvi jer se alkohol raspršuje u vodi, a njezino tijelo ima manje vode.

Alkohol je ženama problem i ako ga manje piju

S obzirom da ženski organizam podnosi alkohol drugačije od muškog, prijeti im veća opasnost od ovisnosti iako primjerice količinski manje piju. Rizici uključuju i specifične zdravstvene bolesti poput bolesti jetre, bolesti srca i raka dojke.

NIAAA konzumiranje alkohola takozvanog ‘niskog rizika’ ograničava na sedam pića tjedno za žene i ne više od tri pića tijekom izlaska ili večere. Za muškarce je granica 14 pića tjedno, te četiri pića u jednom danu.

Žene će prije potražiti pomoć

Prema nedavno objavljenoj studiji u kojoj je sudjelovalo više od 500 muškaraca i žena, pokazalo se da žene koje imaju problem s alkoholom pomoć potraže četiri do pet godina ranije od svojih muških kolega. Znanstveno nije dokazano zašto je to tako, ali se pretpostavlja da je to zbog toga što su u društvu općenito prihvaćeniji muškarci koji piju.

Trudnoća

Nova knjiga Expecting Better: Why the Conventional Pregnancy Wisdom Is Wrong and What You really Need To Know pobija mnoga uvriježena mišljenja liječnika, a između ostalog i da je alkohol isključivo zabranjen. ‘Pokoje piće ne mora predstavljati nikakvu opasnost’, zaključuje autorica knjige Emily Oster. Po struci je ekonomistica, ali je za pisanje knjige bila inspirirana analizirajući postojeću znanstvenu literaturu dok je i sama bila trudna. Međutim, nije utvrđena količina koja nije štetna, stoga stručnjaci do daljnjega preporučuju izbjegavanje alkohola tijekom trudnoće.

Alkohol povećava rizik od raka dojke

‘Konzumiranje alkohola usko je povezano s povećanim rizikom od razvoja raka dojke’, upozorio je American Cancer Society. Rizik se povećava sukladno povećanju unošenja alkohola u organizam. Naprimjer žene koje popiju samo jedno piće dnevno, imaju vrlo mali porast ukupnog rizika, dok žena koja popije do pet pića dnevno ima otprilike jedan i pol puta veći rizik od onih koje uopće ne piju. To je samo jedan od faktora rizika bolesti. Postoje i drugi faktori koji također pridonose razvoju bolesti, poput genetike i životnih navika.

Povećana stopa smrtnosti

Njemačka studija objavljena prošle godine pokazala je da ovisnost o alkoholu izaziva dva puta veću smrtnost kod žena nego kod muškaraca, dok je stopa smrtnosti za žene ovisne o alkoholu četiri puta veća nego kod onih koje nisu ovisnice.