KADA TREBATE DOKTORU ZBOG GLAVOBOLJE? Postoji precizan obrazac koji pokazuje koliko je zaista ozbiljno

Povremena glavobolja nije razlog za zabrinutost, kažu liječnici. Medicinsku pozornost zahtijeva samo u posebnim slučajevima

Glavobolja je simptom, a ne bolest, kaže neurolog Arne May iz hamburške sveučilišne bolnice. Vanjski podražaji poput hladnoće, stresa ili napetosti pokreću proces koji rezultira osjećajem boli u glavi. Prenose ih kemijski ‘glasnici’ u moždani ‘centar za bol’. Sličan proces događa se i kod boli u trbuhu.

Nekad su krive i tablete

Ponekad se čini da glavobolja stigne niotkuda. “Ne znamo točno zašto”, kaže May, ali dodaje da to obično nije ništa ozbiljno, iako jest neugodno. Nekim ljudima odmor pomaže u ublažavanju povremenih glavobolja. “Odagnajte dio pritiska, izolirajte se i prilegnite”, savjetuje May.

Ako su glavobolje češće, treba prepoznati okidače i izbjegavati ih. Analgetici koji se mogu kupiti bez recepta ublažit će težu glavobolju. “Ali ne bi ih trebalo uzimati dulje od tri dana u nizu ili više od deset dana u mjesecu. Jer svaki lijek može i izazvati glavobolju”, upozorava May.

Obratite pažnju na trajanje

Ako vas glavobolje muče više od 10 dana u mjesecu, treba otići liječniku jer to tada može biti simptom ozbiljnije bolesti. May preporučuje da se osobe s takvim problemom redovno savjetuju s liječnikom opće prakse ili neurologom.

Glavobolje se najčešće vrlo učinkovito liječe, naglašava. Ako glavobolju prate i drugi simptomi, poput vrućice ili ako se pojavi naglo, također treba do liječnika. “Naravno, to vrijedi i ako ste pali i udarili glavom”, kaže May. “U tom slučaju liječniku treba odmah”.