KAD VOĆE I POVRĆE POSTANE SMRTONOSNO: Evo što od toga ne smijete jesti ovisno o bolesti i lijekovima koje trošite

Provjerite jeste li u rizičnoj skupini za neke od navedenih namirnica

Da je voće i povrće zdravo, znaju već i ptice na grani. Ali ono što se ne zna je da određene vrste za neke ljude mogu biti štetne, pa čak i smrtonosne. Sok od grejpa, na primjer, poništava djelovanje statina – lijekova za snižavanje kolesterola u krvi – i može potaknuti različite nuspojave. Ovo je popis zdravih namirnica koje vam mogu stvarati probleme.

Avokado





Ljudi koji su osjetljivi na lateks mogu imati alergijsku reakciju i na avokado. Istraživanje na 137 pacijenata s alergijom na lateks, objavljeno u časopisu “Journal of American Dietetic Association”, pokazalo je da je njih 21,1 posto alergično i na određenu hranu, uključujući banane (18,3%) i avokado (16,3%). To je zato što su neki od proteina u lateksu koji uzrokuju alergijske reakcije također prisutni u tim plodovima. Problematičan može biti i kivi. Simptomi uključuju: škakljanje po ustima, začepljen nos, svrbež očiju, teško disanje i, u rijetkim slučajevima, smrtonosnu anafilaksiju.

Trešnje

Koštice trešanja mogu biti opasne ako ih najprije zgrizete pa progutate jer one u sebi sadrže kemijski spoj sličan otrovu cijanidu. Drobljenjem koštice oslobađa se amigdalin, a to uzrokuje: vrućicu, glavobolju, pad krvnog tlaka te, u ekstremnim slučajevima, smrt. Dovoljno je da progutate dvije ili tri zdrobljene koštice trešnje da osjetite probleme. Slično djeluju i koštice marelice. I one imaju visoke razine amigdalina, koji je pronađen čak i košticama jabuke, ali za ozbiljnije probleme trebali biste pojesti oko dvije šalice, što znači da nekoliko progutanih koštica iz jabuke nije opasno.

Grejp

Ako trošite statine, obvezno se konzultirajte s liječnikom o tome smijete li jesti grejp ili piti njegov sok. “Statine razbija enzim u jetri, koji u normalnim okolnostima reducira količinu lijeka koji ulazi u krvotok. Ali grejp u sebi ima spoj koji utječe na funkciju tog enzima tako da povećava jačinu lijeka (jer se manja količina razbija u jetri) pa biste se mogli predozirati”, objašnjava kardiolog Sanjay Prasad. Međutim, ne utječe ovo voće na sve vrste statina jednako. Općenito, ako pojedete pola voćke, teško da će vam se nešto dogoditi, ali je zato čaša soka od grejpa mnogo opasnija.

Banana

Ne jedite puno banana imate li probleme s bubrezima jer one obiluju mineralom kalijem. “Bubrezi reguliraju kalij u tijelu i, ako funkcioniraju normalno, mogu kontrolirati količinu koju pojedete. Ali bolesni bubrezi dopuštaju gomilanje kalija i lako se možete predozirati. Simptomi uključuju: mučninu, usporen puls i preskakanje srca”, objašnjava urolog Paul Cathcart.

Cikla

Ako ste imali bubrežne kamence, izbjegavajte ciklu, savjetuje urolog Bhaskar Somani. “Cikla sadrži oksalate – tvari koje sprječavaju apsorpciju kalcija”. Tijela većine ljudi mogu razbiti i ukloniti ove tvari preko bubrega ili debelog crijeva. Ali u nekim se slučajevima oksalati mogu akumulirati, što potiče stvaranje kamenja.

Špinat

Njega trebate izbjegavati ako trošite lijekove protiv zgrušavanja krvi na bazi varfarina, koji prevenira formiranje krvnih ugrušaka te zaustavlja njihovo širenje. “To je zato što zeleno, lisnato povrće poput špinata obiluje vitaminom K, koji stvaraju čimbenike zgrušavanja u tijelu, a to je upravo suprotno djelovanju varfarina, čija je zadaća krv razrijediti”, objašnjava profesor medicine Yoon Loke.

Kupus

“Sirovi kupus, zajedno sa cvjetačom i keljom, sadrži goitrogene – tvari koje mogu utjecati na funkciju štitnjače blokirajući proizvodnju hormona tiroksina”, kaže endokrinolog Mark Vanderpump. Hormon pomaže apsorbirati jod, koji je bitan za normalnu funkciju štitnjače. Loš učinak ovog povrća ne bi smio biti velik ako trošite lijekove za hipotireozu. Opasnost je značajnija ako imate dijagnozu, za koju ne znate niti se liječite. Simptomi hipotireoze uključuju umor i naglo debljanje.

Grah

Tiramin, pronađen u hrani kao što su grah, čokolada i tvrdi sir, aminokiselina je koja pomaže regulirati krvni tlak. Međutim, ako uzimate jedan od starijih oblika antidepresiva poznat kao inhibitor monoamin oksidaze, lijek može blokirati enzim koji razgrađuje višak tiramina. Izgradnja tiramina može dovesti do kritično visokog krvnog tlaka.

Brusnice

Sok od brusnice sadrži salicilnu kiselinu, ključni sastojak u aspirinu, tako da ne pretjerujte s ovim voćem ako redovito uzimate aspirin jer bi to moglo dodatno razrijediti krv. Više od tri čaše soka od brusnice dnevno može povećati količinu salicilne kiseline u vašem tijelu. Da biste bili sigurni, neka vaš unos bude manji od ovoga ako redovito uzimate aspirin. Salicilna kiselina također može potencijalno utjecati na način probave varfarina, lijeka protiv zgrušavanja krvi, piše Daily Mail.