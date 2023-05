Seks možda nije prva stvar o kojoj razmišljate kad se ujutro probudite. Dok neki od nas pokušavaju uhvatiti još malo spavanja, drugi žele popiti kavu kako bi se razbudili. Ali pokazalo se da je najbolji recept za početak dana - seks, piše Daily Star.

Ako imate malo slobodnog vremena ili uživate u dodatnom ljenčarenju u krevetu, jutarnji seks može biti dobar za vas na mnogo načina. Može vam pomoći da započnete dan na pravi način tako što će vas dovesti u dobro raspoloženje, a čak će i ublažiti jutarnji stres.

Seksanje je odlično te postoje brojni razlozi zašto da baš s tom aktivnosti započete dan.

Prije svega, može vas dovesti u bolje raspoloženje i pomoći vam da poletnije započnete dan. To je zato što seks pomaže u oslobađanju takozvanih "hormona sreće", oksitocina i dopamina, a kada ti hormoni porastu, to znači da je vjerojatnije da ćete se opustiti i ostati sretni tijekom dana.

Jutarnji seks pomaže u borbi s bakterijama

Malo seksa također može pomoći u oslobađanju od stresa, jer će povećanje aktivnosti hormona učiniti čuda pri opuštanju vašeg tijela, a vjerovali ili ne, pomaže i kod borbe s bakterijama. Naime, znanstveno je dokazano da ljudi koji su spolno aktivni uzimaju manje dana bolovanja na poslu.

Jutarnji seks potiče proizvodnju imunoglobulina (IgA) u vašem tijelu, a antitijela igraju veliku ulogu u imunološkoj funkciji sluznice. Kada se razine IgA povećaju, to može pomoći u borbi protiv bakterija i bolesti.

Također, jutarnji seks pomaže u radu mozga, a to može dovesti do jačanja pamćenja. To je zato što se tijekom snošaja oslobađa iznenadna navala hormona.

Osim toga, jutarnji seks vam daje priliku da započnete dan s malo vježbanja. Naime, pri toj aktivnosti ubrzavaju se otkucaji srca, što je dobro za kardiovaskularni sustav.

Muškarci posebice imaju korist od jutarnjeg seksa. Naime, studije su dokazale da on može smanjiti rizik od srčanih bolesti i pomoći u prevenciji raka prostate.