JOŠ UVIJEK STRAŽNJICU BRIŠETE WC PAPIROM? Nakon ovoga će vam se zgaditi život, svjetske su ga zvijezde već otpisale

Toaletni papir postao je subjekt liječničkih upozorenja

WC papir jedna je od onih sveprisutnih kućanskih potrepština o kojima možda uopće ne razmišljate, a vjerojatno biste trebali, piše Mirror. Ne samo da ovakav način čišćenja baš i nije najučinkovitiji, nego nam čini više štete nego koristi. Naime, brisanje samo toaletnim papirom može i dalje ostaviti nešto fekalija, a pretjerano korištenje može dovesti i do zdravstvenih problema poput analnih fisura (pukotina) i infekcije urinarnog trakta.

“Stvarno mi nije jasno kako milijuni ljudi mogu hodati okolo prljavih anusa misleći da su čisti”, kaže Rose George, autorica knjige The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters (Velika nužda: Svijet ljudskog otpada o kojem se ne govori i zašto je bitan).

Preporučene alternative

Važno je napomenuti da su u zemljama poput Južne Koreje, Japana, Egipta, Grčke i Italije bidei nešto potpuno normalno. A oni su definitivno bolje rješenje od WC papira. Ne samo da su bidei bolji za okoliš, već i voda puno kvalitetnije obavlja posao čišćenja stražnjice.



Drugo su rješenje mokre maramice. Njih zagovaraju i neki celebrityji. Tako je pjevač i rapper Will.i.am rekao “Evo dokaza zašto bi ljudi trebali koristiti vlažne maramice. Uzmite malo čokolade i razmažite je po drvenom podu, a zatim je pokušajte odstraniti toalet papirom. Samo ćete utisnuti čokoladu u pukotine.” I Glumac Will Smith preporučuje vlažne maramice.

Opasnosti suhog papira

Čistoća nije jedini problem sa zahodskim papirom. Ako ga koristite dosta agresivno, mogu nastati bolne analne fisure, kojima treba od osam do 12 tjedana da zarastu. A postoji opasnost i od hemeroida. Infekcije urinarnog trakta još su jedna moguća posljedica čišćenja toalet papirom. S druge strane, bide i vlažne maramice puno su nježniji i učinkovito odstranjuju praktično sve štetne bakterije.