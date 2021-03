JOŠ UVIJEK SE BOJIM UĆI U KADU: ‘Već punih godinu dana vučem Covid-19, a evo zašto mi je od svega najgore – tuširanje’

Nisu samo ljudi koji su teško bolesni i hospitalizirani s virusom patili i mjesecima nakon što su se razboljeli. Živi je dokaz ova žena, koja je prije zaraze vodila aktivan život

Lauren Thomas Mandel 26. ožujka će “svečano” obilježiti prvu godišnjicu svoje zaraze koronavirusom – a ona i njezina obitelj još uvijek osjećaju posljedice bolesti. Najgori dio godine dana neprekidnih simptoma jest količina kose koju je izgubila. U kolovozu je rekla da je to bilo kao da je bacila malo ptičje gnijezdo kose.

Sada tvrdi kako se mora psihički pripremati svaki put prije tuširanja jer, naravno, uvijek postoji opasnost da će nakon pranja kose izgubiti još pokoji grumen vlasi. Ova majka četvero djece rekla je da su ona, njezin suprug i njihov 18-godišnji sin među sve većim brojem ljudi koji pate od onoga što se naziva dugoročnim Covidom ili dugim Covidom.

As the one-year anniversary of her Covid-19 infection approaches, Lauren Thomas Mandel says she has to play a mental game to bring herself to wash her hair and potentially lose more of it. https://t.co/dsfV9FzUWN — CNN (@CNN) March 10, 2021

Dijagnosticirana joj je – astma

Iako stručnjaci još uvijek uče o ovome stanju, kažu da čak i oni s blažim slučajevima mogu imati simptome koji traju mjesecima. Mandel je rekla da su se okus i miris kod njezina sina poboljšali, ali nisu se u potpunosti oporavili, dok njezin suprug, liječnik, još uvijek osjeća trnce po tijelu, otežano disanje i moždanu maglu.

Nakon godina aktivnoga života, Mandel je prije tri tjedna rekla da joj je dijagnosticirana astma. Iako njezini liječnici nisu sigurni je li virus uzrokovao ovo stanje, ona kaže kako otežano diše još od prvoga dana kada je osjetila simptome infekcije.

“Samo sjedim i gledam TV, a svejedno ponekad ne mogu udahnuti”, rekla je u razgovoru za CNN i dodala kako se mora tjerati da uloži više energije. Novu je godinu započela hodajući “čak” dvije i pol minute. Sada izdrži i do 15 minuta.

Lauren Thomas Mandel, a Covid-19 long-hauler and mother of four, discusses persistent symptoms she says her family is experiencing months after recovering from the virus. pic.twitter.com/bDkMynhG4u — CNN (@CNN) March 10, 2021

Prijavljeno više od 100 simptoma

Dugi Covid još je uvijek misterij, ali liječnici kažu da svakim danom uče sve više. Pacijenti su prijavili više od stotinu simptoma, uključujući umor, glavobolju, moždanu maglu i gubitak pamćenja, gastrointestinalne probleme, bolove u mišićima i lupanje srca.

Nisu samo ljudi koji su teško bolesni i hospitalizirani s virusom patili i mjesecima nakon što su se razboljeli. “Novi ili dugotrajni simptomi mogu se javiti nakon četiri do šest mjeseci kod pacijenata s Covidom-19, bez obzira na ozbiljnost akutne infekcije SARS-CoV-2”, rekao je Alfonlso Hernandez-Romieu iz CDC-a na seminaru za liječnike u siječnju.

Liječnici i terapeuti kažu da liječe ljude svih dobnih skupina i one koji su bili izuzetno zdravi prije nego što su dobili Covid – uključujući maratonce, sportaše i trenere. Oni koji pate od dugoga Covida obratili su se skupinama i klinikama za podršku kako bi prebrodili svoje stanje.

Lovely to welcome new members to the #LongCovid Peer Support Group this evening – still a need to improve primary care awareness in GM of #LongCovid , counselling and how to access it and understanding of physical activity and individual need.#livedexperience #TogetherStronger pic.twitter.com/gA2NHAm9Rj — Val Bayliss-Brideaux (@Val_BB) March 10, 2021

Konačno su ih počeli shvaćati ozbiljno

Po cijeloj se Americi otvaraju pogoni za pružanje pomoći ovoj rastućoj skupini ljudi. Njujorški Mount Sinai prvi je otvorio svoj Centar za post-covid njegu. Centar je zaprimio više od 1600 pacijenata, a na termine se čeka mjesecima jer je potražnja jako velika.

Klinika za oporavak od Covida u Pijemontu u Atlanti otvorena je u studenome i već je imala oko 600 uputnica, rekao je dr. Jermaine Jackson, medicinski direktor. Trenutno ne postoji specifičan tretman za dugotrajno liječenje Covida. Za sada se liječnici usredotočuju na liječenje na temelju simptoma koje je prijavio određeni pacijent, posebno zato što pacijenti imaju različite simptome.

U početku su se mnogi pacijenti koji su osjećali simptome nekoliko mjeseci nakon infekcije žalili kako ih liječnici ne shvaćaju ozbiljno, ali sada kažu da se situacija popravila.

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti prošloga su mjeseca održali seminar kako bi pomogli liječnicima da prepoznaju znakove i simptome dugoga Covida i nauče više o načinu liječenja ovih pacijenata.