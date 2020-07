JOŠ UVIJEK ODBIJATE NOSITI MASKU? Okej, postoji još samo jedna stvar koja je jednako učinkovita. Kako vam ovo zvuči?

Broj novih slučajeva COVID-19 i dalje raste zabrinjavajućom brzinom, pri čemu je u svijetu u samo jednome danu prijavljeno gotovo 350.000 slučajeva. Do danas je potvrđeno gotovo 16,5 milijuna infekcija. Od toga se više od 10 milijuna oporavilo, a preko 655.000 ljudi je umrlo.

Trenutno se nalazimo na vrhuncu pandemije, mada stvari uvijek mogu biti još gore – posebno u SAD-u, gdje je nepromišljen nedostatak vodstva doveo do najgorega koronavirusnog odgovora bilo koje nacije širom svijeta..

Neki su se umorili od zdravstvene krize i iznevjerili svoje vodeće. Drugi ne prihvaćaju postojanje bolesti i ne zanima ih je li moguće zaraziti sebe i svoje najmilije. A tu su i protivnici nošenja maski, koji odbijaju koristiti jedini alat koji može smanjiti širenje zaraznih mikroorganizma, uključujući i novi koronavirus.

Najnovija studija pokazuje da ustvari postoji jedna stvar koju možete učiniti da smanjite širenje COVID-19, a to ne uključuje nošenje maske za lice. Riječ je, naravno, o društvenome distanciranju, mjeri koja se savjetuje od početka pandemije, a mnogi je ljudi i dalje ignoriraju.

PRIJATELJI I OBITELJ VAM NE NOSE MASKE I NE SHVAĆAJU KORONU OZBILJNO? Stručnjaci objasnili što napraviti u toj situaciji

One thing you can do to reduce coronavirus spread without wearing a mask https://t.co/iSmwWDL0wU pic.twitter.com/ZGag1C5YrP

— BGR.com (@BGR) July 27, 2020