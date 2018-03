SPREMNI ZA POMICANJE SATA? Evo na koje vas načine ljetno računanje vremena može zeznuti, pa čak i ubiti

Kada cijela nacija simultano izgubi puni sat sna, gadne se stvari događaju.

Samo je uzak krug ljudi stvarno pogođen ljetnim računanjem vremena, No svi se mi žalimo zbog toga svake godine, piše Popular Science. Godišnji prelazak na ljetno računanje vremena ima više različitih autora, dvojica od kojih su starci koji su se bavili sakupljanjem buba i igranjem golfa u večernjim satima. Nije im bilo jasno zašto se više ljudi ne zadržava vani, pa su predložili da se pomaknu satovi, manje-više kako bi to više pasalo njihovim osobnim svakodnevnim rutinama.

Ova promjena vremena proširila se 1916. tijekom Prvog svjetskog rata, zbog štednje dragocjenog ugljena – ako je dan duže trajao ljudi su koristili manje energije kako bi zagrijali svoje domove. U par godina mnoge su zemlje prihvatile to. No dobar dio Azije i Afrike još uvijek nije prešao na ljetno računanje vremena, kao ni zemlje na dalekom sjeveru, jer se njima trajanje dana toliko mijenja tijekom dana da im se uopće ne isplati.

Iako je cijela stvar pokrenuta zbog uštede energije, ostala je (barem u SAD-u) zbog lobiranja proizvođača sportske opreme i trgovaca. Amerikanci su po ovom vremenu više išli van, više se bavili sportom i kupovali više stvari kada su imali više dnevnog svjetla nakon škole i posla. Studije su pokazale kako sada više gotovo da ni ne štedimo energiju prelaskom na ljetno računanje vremena. Isto tako pokazalo se da nam iznenadna promjena u našem unutrašnjem satu sljedećih dana stvara razne zdravstvene teškoće. Naša se tijela znatno mijenjaju tijekom dana u skladu s količinom sunčeve svjetlosti koju vidimo i koliko smo spavali. Čak i jedan sat manje sna i promjena u količini dnevne svjetlosti malo poremeti razne procese u organizmu. Kada isti učinak pogodi preko milijardu ljudi, možete pronaći neke zanimljive koleracije.



Više sudara sa smrtnim posljedicama

Jedan sad izgubljenog sna zbog prelaska na ljetno računanje vremena povećava broj smrtonosnih sudara u SAD-u za 5.4 do 7.6% punih šest dana nakon prijelaza. To su 302 dodatne smrti u deset godina.

Više ozlijeđivanja na poslu

Nedostatak sna poveća broj ozljeda na poslu za 5.7% prvog ponedjeljka nakon promjene. No pravi učinak je broj dana izgubljenih zbog tih ozljeda: ukupno 2.649, što znači porast od 67.6%, na jesen, kada dobijemo dodatan sat sna, nije primjećen nikakav porast ozljeda.

Više srčanih udara

Poremećaj ciklusa sna remeti vaš autonomni živčani sustav. Proizvodite nešto više proupalnih molekula i općenito ste skloniji stresu. Sve to dovodi do 24 postotnog povećanja broja srčanih udara prvog ponedjeljka nakon prelaska na ljetno računanje vremena. A jedna je studija pokazala i da nakon jesenske promjene dolazi do pada broja srčanih udara za 21%.

Kazne zatvora su dulje

Neispavani suci izgleda postaju stroži prema osuđenicima. Kazne su za malenih 5% dulje kada se donose dan nakon prelaska na ljetno računanje vremena.

Više spontanih pobačaja kod žena koje su začele umjetnom oplodnjom

U tjednima nakon prelaska na ljetno računanje vremena, više žena koje su oplođene in vitro tehnikom dožive spontani pobačaj. Studija je pokazala da su razlike doduše malene, no znanstvenici smatraju kako učinak poremećenog cirkadijalnog ritma malo ipak djeluje na plodnost. No nije još jasno je li razlog tome direktan utjecaj stresa i nedostatka sna na plodnost, ili dolazi do nekakve hormonalne promjene zbog mijenjanja ciklusa spavanja.

No s pozitivne strane…

Iako ste se probudili u nešto mračnijem svijetu, pozitivna strana ljetnog računanja vremena je da imate više dnevnog svjetla navečer. A te dodatne minute svjetlosti nakon škole ili posla definitivno imaju pozitivan učinak.

Više vremena provodimo vani (umjesto pred TV-om)

Jasno, i vrijeme postaje toplije, ali primjetan je trenutačan pomak, a ne postepen, što bi se očekivalo od sezonske promjene vremena. U prosjeku trošimo 30 munuta dulje vani radeći “rekreacijske aktivnsoti”, te skromnih 9 minuta manje gledajući TV.

Manje kriminala

Dnevno vrijeme spriječava kriminal iz vrlo jednostavnog razloga da kriminalci ne žele da ih se vidi. Tama pomaže pri skrivanju, I tako, kada se prebacimo na ljetno računanje vremena dođe do 7 postotnog pada broja pljački. To nije puno, ali je je naglašenije, oko 20%, tijekom večernjih sati, jer se dosta pljački i dalje događa usred dana ili noći, te prijelaz na ljetno računanje vremena nema prevelikog učinka na njih.