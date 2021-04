JESTE LI MOŽDA ŽRTVA ‘DUGOG COVIDA’? Šest ranih znakova da ćete se s koronavirusom mučiti dulje od prosjeka

Dugi covid se koristi za opis posljedica koje je ova bolest ostavila na pojedinca tjednima ili mjesecima nakon početka bolesti. Može trajati 12 tjedana. Žene, astmatičari te osobe s prekomjernom tjelesnom težinom podložniji su većem riziku zaraze koronavirusom.

JOŠ UVIJEK SE BOJIM UĆI U KADU: ‘Već punih godinu dana vučem Covid-19, a evo zašto mi je od svega najgore – tuširanje’

Dr. Claire Steves sa Sveučilišta King’s College kaže da je jedan od ključnih faktora rizika ako pacijent ima više od pet različitih simptoma u prvom tjednu zaraze. Covid-19 može utjecati na rad drugih organa i itekako je više od samog kašlja. Osobe koje imaju glavobolju, kašalj, proljev ili osjećaju umor izloženi su većem riziku od onih koji imaju samo kašalj.

Sa životnom dobi povećava se i rizik, a rizičnim skupinama pripadaju ljudi stariji od 50 godina i žene.

U početnoj fazi bolesti, ozbiljni simptomi mogu uzrokovati upalu pluća i respiratorne probleme, koji mogu za posljedicu imati dugotrajne posljedice. No ne radi se samo o bolesti pluća, virus može uzrokovati brojne komplikacije.

Kod pacijenata se simptomi “dugog Covida” razlikuju, međutim, zajednički simptom kod svih je umor.

MIJINO NEOBIČNO COVID ISKUSTVO: ‘Izgubila sam njuh na dva mjeseca, a onda je počeo užas – više ni zube ne mogu oprati’

