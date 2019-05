JESTE LI ČULI ZA ZIMSKU VAGINU? Pojava je ozbiljna i može vam uništiti seks, brzo djelujte dok nije kasno!

Nitko vam to neće priznati, ali ni vagina nije imuna na hladno vrijeme

Temperature su počele padati, što može pogubno djelovati na neke dijelove vašega tijela. Hladno vrijeme uzrokuje sušenje kože i pucanje usana, ali žene sada upozoravaju i na nešto još gore. Jedna je primalja otkrila kako ta “suhoća” zahvaća puno više od same kože te da to uzrokuje fenomen koji se zove “zimska vagina”. Objasnila je i zašto se to događa.

“Suh jesenski i zimski zrak izvlači vlagu iz naših tijela, ostavljajući kožu dehidriranom i ispucalom, dok nam se sinusi začepljuju. Premda vam to nitko neće priznati, ni vagina nije imuna na suho razdoblje. Kada provodimo puno vremena u klimatiziranim ili grijanim prostorima, živimo u zraku u kojemu nema dovoljno vlage”, kazala je Mary Burke za Mirror.

Promjena životnih navika

Vaginalna suhoća može ozbiljno narušiti seksualni život, ali postoje načini za tretiranje toga neugodnog stanja. Žene se žale kako suhoća tamo dolje može biti jako sramotna te da je zbog nje seks izrazito bolan. Liječnici savjetuju da se najprije isprobaju lubrikanti i ovlaživači vagine. Ako to ne pomogne, trebalo bi zakazati pregled u bolnici.

Burke kaže da su ponekad dovoljne male promjene u načinu života, poput konzumacije više zelenog povrća, izbjegavanja agresivnih sapuna te kupnje ovlaživača zraka. Vaginalna se suhoća javlja uslijed pada razine estrogena, tako da se ne slažu baš svi da vanjski uvjeti utječu na žensko spolno zdravlje.