JESMO LI PODCIJENILI RIZIK OD ZARAZE? ‘Ne smijemo se oslanjati samo na antitijela, ovo bi mogao biti još precizniji pokazatelj’

Kod svih su bolesnika i do 69 dana nakon prvih simptoma otkrivene T stanice, ključna komponenta imunosnog sustava, koja može otkriti i napasti koronavirus

Antitijela na novi koronavirus ne treba smatrati jedinim dokazom da je netko prebolio covid-19, objavili su znanstvenici iz sveučilišne bolnice Strasbourg, upozoravajući da oslanjanje samo na otkrivanje antitijela može uskratiti uvid u prave razmjere epidemije.

Tim je proučio devet potvrđenih slučajeva oboljelih od covida-19 s blagom slikom bolesti iz sedam obitelji te još osam članova njihovih kućanstava koji su naknadno razvili simptome covida-19. Kod šest od osam kontakata izvornih bolesnika simptomi su se pojavili unutar jednog do sedam dana nakon simptoma kod prve skupine bolesnika.

Antibodies to the new coronavirus may last only two to three months, especially in people who never showed symptoms. https://t.co/TQvYxg9Sdx — NYT Health (@NYTHealth) June 21, 2020

Članovi obitelji nisu razvili antitijela

Kod svih bolesnika u prvoj skupini razvila su se antitijela, pokazala je analiza njihove krvi nakon oporavka. Kod svih su i do 69 dana nakon prvih simptoma otkrivene T stanice – ključna komponenta imunog sustava, koja može otkriti i napasti koronavirus.

No, članovi obitelji koji su se naknadno razboljeli, prema testovima, nisu razvili antitijela. Njih šest od osam imalo je druge stanice imunog sustava u krvi koje su ukazivale na to da su bili zaraženi – i do 80 dana nakon prvih simptoma imali su T stanice.

Targets of #TCell Responses to #SARSCoV2 #Coronavirus in Humans With #COVID19 Disease and Unexposed Individuals. Epitope pools detect CD4+ and CD8+ T cells in 100% and 70% of convalescent #COVID patients https://t.co/CJW6oPsP2o pic.twitter.com/3X5bJOG7yN — LA Sanchez Vargas, PhD (@lasanchezvargas) June 21, 2020

Pouzdaniji pokazatelj nego antitijela

“Reakcija T stanica može biti osjetljiviji indikator izloženosti virusu SARS-CoV-2 od antitijela”, objavili su znanstvenici u nerecenziranom radu u ponedjeljak. “Naši rezultati ukazuju na to da epidemiološke analize, koje se oslanjaju samo na antitijela u otkrivanju virusa, mogu voditi do značajnog potcjenjivanja razmjera izloženosti virusu”.

Rezultati istraživanja objavljeni su na medRxivu koji su utemeljili sveučilište Yale, medicinski časopis BMJ i Cold Spring Harbor Laboratory.

