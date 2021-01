JEDNA DOBNA SKUPINA ODSKAČE OD SVIH DRUGIH: Promotrite ovaj graf, jasno je kao dan tko su najveći širitelji koronavirusa

Iako su starije osobe bile u središtu pozornosti cijelo vrijeme tijekom pandemije koronavirusa i smatralo se da se lakše zaraze, nova istraživanja pokazuju kako je vjerojatnije da će mlađa populacija prije oboljeti od Covida-19.

Nova studija pokazala je da se osobe mlađe od 24 godine sve češće inficiraju koronavirusom. Stručnjaci kažu kako nije iznenađujuće što upravo mladi ljudi pokreću ovaj val zaraze. Kod mlađih osoba oboljelih od Covida-19 rjeđe se razvijaju komplikacije, ali oni mogu prenijeti virus na osjetljive osobe, upozoravaju.

New research shows that people under 24 are developing COVID-19 in increasing numbers. Here's what that means for you and the ongoing pandemic. https://t.co/eHqknreSyG

Podaci o smrtnosti koje je objavio Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) otkrili su da gotovo tri milijuna zaraženih osoba ima 24 godine ili manje. U izvješću se navodi da je oko 57 posto novih slučajeva potvrđeno kod osoba između 18 i 24 godine.

Ovi podaci sugeriraju da virus sada brže pogađa mlađe osobe jer se najveća incidencija dogodila u posljednjem tjednu promatranoga razdoblja. To potkrepljuju i nalazi iz studije objavljene u časopisu JAMA Pediatrics, koja je otkrila da su nedavne hospitalizacije djece oboljele od Covida-19 bile gotovo devet puta veće nego tijekom proljeća prošle godine.

Stručnjaci objašnjavaju kako je malo vjerojatno da će se teži oblik ove zarazne bolesti razviti kod mladih osoba, ali upozoravaju da ove brojke zabrinjavaju jer su novi slučajevi u porastu diljem SAD-a.

According to data from @johnsco_health, young adults under the age of 24 make up the majority of COVID-19 cases in Johnson County. Contact tracing has shown that infections within UCM’s student population are occurring predominantly in off-campus settings and non-academic areas. pic.twitter.com/UPcDhu8rvH

