JEDNA ČAŠICA NA KRAJU DANA U IZOLACIJI KRIJE DOSTA OPASNOSTI: ‘Ljudi nakon pića postanu intimniji, time povećavaju rizik od zaraze’

Neke su ga zemlje zabranile, ali u drugima su prodavaonice alkohola još otvorene, a jedan je državnik čak rekao da piće na kraju dana okrepljuje

Debata o alkoholu i pandemiji koronavirusa dotiče se zdravlja, ekonomije, sigurnosti radnika i pitanja – može li čaša vina na kraju dana uistinu pomoći ublažiti stres?.

Policija u Južnoj Africi brutalno provodi zabranu prodaje svake vrste alkohola. No u Sjevernoj Americi i većem dijelu Europe prodavaonice alkohola uglavnom su otvorene po istom pravilu koje vrijedi za supermarkete i ljekarne.

Alkohol se kupuje kao da je svaki dan vikend

“Za smanjenje stresa potrebni su šetnja i nešto tjelovježbe, ali ponekad će pomoći i čaša vina”, rekao je kvebečki premijer Francois Legault opravdavajući odluku o tomu da u toj kanadskoj pokrajini prodavaonice alkohola ostanu otvorene.

Suprotno većini svijeta, Kanađani nisu pod službenom zabranom kretanja, ali im je savjetovano da ostanu u svojim domovima i socijalno se distanciraju. To je bilo dovoljno da prodaja alkohola odleti u nebo.

RUKAVICE MOGU NAPRAVITI VIŠE ŠTETE NEGO KORISTI: Liječnici su demonstrirali zašto je pametnije da ih ne nosite

“Ljudi kupuju alkoholna pića kao da je svaki dan vikend ili kao da se približava Božić”, rekla je Catherine Paradis, analitičarka u kanadskom centru za ovisnost.

Jedan od razloga zbog kojega su prodavaonice alkohola još otvorene, dodaje Paradis, treba tražiti i u činjenici da bi vlada ostala bez važnog izvora prihoda, koji je procjenjuje na 411 kanadskih dolara (2025 kuna) po osobi godišnje.

Sauna i votka?

Na drugoj strani granice, New York je epicentar pandemije u SAD-u, ali prodavaonice alkohola smatra “vitalnim” biznisom.

I ondje je prodaja alkohola porasla. “Na neki način to pomaže ekonomiji”, rekao je Stefan Kalogridis, predsjednik tamošnjeg udruženja prodavača alkohola.

Stručnjaci kažu i da bi kod ovisnika o alkoholu nagli prekid konzumacije izazvao jaku apstinencijsku krizu. “To može biti vrlo opasno”, kaže Paradis.

No čak bi i među onima koji alkohol konzumiraju umjereno, zatvaranje prodavaonica moglo rezultirati tjeskobom i stresom. Otkako je epidemija počela, alkohol je imao i druge svrhe.

KAKO POKAPAJU POKOJNIKE ZARAŽENE COVIDOM-19: ‘Stavljamo ih u troslojne vreće, a i procedura s lijesom je drukčija’

U Francuskoj,u kojoj vinarije rade, tvrtke Pernod Ricard i Bacardi bile su među prvima koje su dio svoje proizvodnje usmjerile na gelove za dezinfekciju ruku.

U Poljskoj su vlasti za dezinficijense iskoristile gotovo pola milijuna litara ilegalno proizvedene votke i čistog alkohola, umjesto da ih unište.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko za borbu protiv koronavirusa preporučuje saunu i nakon nje ‘deci’ votke.

Hong Kong sasvim druga priča

Na drugoj strani svijeta, u Hong Kongu, vlasti su u svim restoranima i barovima zabranile točenje alkohola tvrdeći da to šteti socijalnom distanciranju. “Ljudi nakon pića postanu intimniji, čime se povećava rizik od zaraze”.

No puno veći problem predstavlja to što pretjerana konzumacija alkohola može dovesti do porasta obiteljskog nasilja.

Zato je Grenland, baš kao i Južna Afrika, potpuno zabranio prodaju alkohola.