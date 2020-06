JE LI OVO PRAVI ODGOVOR NA COVID-19? Otkrivena je čudna poveznica s bolešću i mogući razlog zašto u ovom dijelu svijeta nema umrlih

Nizozemski znanstvenici su u pacijenata koji su umrli od posljedica covida-19 ili su primljeni na odjel intenzivne skrbi s dijagnozom te bolesti otkrili nedostatak vitamina K, koji se nalazi u špinatu, jajima, tvrdim i sirevima s plemenitom plijesni, što potiče nadu u to da bi promjena u načinu prehrane mogla pridonijeti borbi protiv ove bolesti.

Liječnici koji su proučavali razvoj bolesti u pacijenata zaraženih koronavirusom u bolnici Canisius Wilhelmina u nizozemskom gradu Nijmegenu, otkrili su povezanost između nedostatka vitamina K u organizmu i smrtnog ishoda od posljedica covida-19, piše Guardian.

Covid-19 uzrokuje zgrušavanje krvi što rezultira razgradnjom elastičnih vlakana u plućima, a vitamin K, koji se u organizam unosi hranom i apsorbira u gastrointestinalnom traktu, ključan je za proizvodnju proteina koji regulira zgrušavanje te bi pacijente mogao zaštititi od razvoja težeg oblika oboljenja pluća.

KORONAVIRUS ĆE NESTATI PRIJE NEGO DOBIJEMO CJEPIVO? Bivši glavni znanstvenik WHO-a: ‘Posvuda vidimo sličan obrazac…’

Nizozemski su istraživači studiju predali na recenziju i sada traže financijska sredstva za pokretanje kliničkog ispitivanja.

Dr. Rob Janssen, znanstvenik koji radi na projektu, kaže da će, s obzirom na početne rezultate studije potaknuti što veći unos vitamina K u organizam oboljelih, uz izuzetak pacijenata koji su na terapiji lijekovima za zgrušavanje krvi poput varfarina.

“Savjetovao bih uzimanje suplementa vitamina K. Čak i ako se pokaže da ne pomaže u borbi protiv ove smrtonosne bolesti, ovaj je nutrijent dobar za krvne žile, kosti i vjerojatno za pluća”, pojasnio je.

“Vitamini K1 i K2. K1 nalaze se u špinatu, brokuli, zelenome lisnatom povrću, u borovnicama te u svim vrstama voća i povrća. Organizam bolje apsorbira K2, a ima ga puno u nizozemskim i francuskim sirevima, odnosno tvrdim i sirevima s plemenitom plijesni.”

ŠTO JE OSTALO NAKON 135 PREPORUKA STOŽERA? Vili Beroš tvrdi da nije vrijeme za opuštanje i upućuje na naše glavno oružje

Patients who died or were admitted to intensive care with #COVID19 have been found to be deficient in #VitaminK, according to a study, raising hopes that dietary change might be the key to combating #coronavirus https://t.co/BK8n82K68t

— The Daily Star (@dailystarnews) June 5, 2020