Nakon prve operacije počela je preispitivati sebe, uvidjela je gdje griješi i promijenila način života – barem je tako mislila

“Sjećam se, bila sam zdrava, ali stalno u nekom grču, pod stresom. Svoje želje i ambicije sam gurala pod tepih, ignorirala sve što ukazuje ‘daj, smiri se, polako, upropastit ćeš zdravlje’. Ali, ne, u 33. godini otkrili su mi rak grlića maternice i tako je sve počelo”, govori za srpski portal Žena Ivana Nikolić Jovanović (41) iz Niša.

Kada su joj priopćili užasnu dijagnozu, jedino o čemu je razmišljala bile su njezine dvije kćeri, zbog kojih je morala pobijediti bolest jer im je bila potrebna. Ivana je najprije dobila rak grlića maternice, a zatim i rak dojke. Kako kaže, bilo je neophodno da nauči lekciju tek iz drugoga puta.

“Saznanje da boluješ od karcinoma u bilo kojem obliku, u prvi mah može djelovati kao ‘Ne, ne događa se to meni’, ali kada kreneš s pripremama za operaciju, tu već polako postaješ svjestan svega što te zadesilo. Stres je bio okidač, a ja sam mu dopustila da me savlada, izgubila sam meni nekoga važnog i to me je dotuklo”, priča Nikolić Jovanović.

Kako kaže, ona je godinama unatrag krčila put svojim nemarnim ophođenjem prema sebi. Imala je osjećaj da je iznevjerila sebe, da je slaba, dopustila je da živi onako kako drugi očekuju – i tako je bilo godinama.

Panika, strah, nije bilo simptoma

“Iako sam bila sposobna za veće stvari, ambicije sam krila od sebe same, željela sam učiti, napredovati, ali to je bilo po strani, sve je bilo preče”, dodaje Ženina sugovornica.

Trebalo je nastaviti borbu zbog djevojčica, jedne koja je imala pet i druge koja je imala dvije godine. One su čekale da im mama da dio sebe. Kako kaže, znala je da put neće biti lak i da ništa neće biti isto. Ipak, borba je započela.

PRSA SU MU BILA PUNA TUMORA, A ONDA JE DOBIO I COVID: Na kontroli uslijedio šok – rak je iznenada nestao!

“Panika, strah, nisam imala naročite simptome, a to je i prilično podmukla bolest koja daje simptome tek kada uznapreduje, a ja sam je otkrila na preventivnom pregledu. Operacija je prošla, uspjela sam sačuvati glavu na ramenima i tada sam odlučila promijeniti život iz korijena. Odlučila sam se prestati živcirati i počela sam se hraniti zdravije. Uvijek možemo bolest vezati uz nezdravu hranu, manji unos vitamina, ali negdje svi zanemarimo koliko je bitno da zdravo hranimo i naše misli, da osluškujemo sebe, budemo zadovoljni, sretni, a s nama i naša obitelj”, objašnjava Ivana.

Pored svojih kćeri, podršku je dobila od supruga i cijele obitelji. Nakon prve operacije počela je preispitivati sebe, gdje griješi i kako može unaprijediti svoje zdravlje. Ono što nije znala jest to da će četiri godine poslije dobiti još jedan rak, ovoga puta na dojci.

Opet je radila istu pogrešku

“Ponovno, karcinom! Nisam mogla vjerovati, nisam željela to prihvatiti, ali morala sam, znači opet sam negdje pogriješila. Krivila sam sebe i bila ljuta što ću opet prolaziti kroz istu borbu, neizvjesnot, hoće li mi ovoga puta otpasti kosa, obrve, kako ću dalje? Zar opet? Sjetila sam se, opet sam se stalno brinula, izlagala se stresu, iako sam vjerovala da sam to iskorijenila, stres je bio prisutan”, prisjeća se.

“Budući da se bolest razvila ponovno, samo na drugome mjestu, odlučila sam ovoga puta otarasiti je se jednom zauvijek. Moja djeca me čekaju, suprug, obitelj, prijatelji, ja imam za koga živjeti i moram se boriti, tako sam i učinila. Nije lako dok čekate operaciju, dok se nadate, dok očekujete rezultate, strepite, jednostavno, tomu se moralo stati na put, samo sam odlučila da je ovo posljednji put”, objašnjava Ivana.

Hrabra 41-godišnjakinja pobijedila je sve prepreke i danas uživa sa svojom obitelji i prijateljima. Nakon što je pobijedila tešku bolest dva puta, odlučila je pokrenuti svoj posao u vezi sa zdravom prehranom. Uvijek je nasmijana, vesela i optimist je. Kao i svaki čovjek, ima briga, samo je naučila promatrati ih iz drugog kuta.

“Svakodnevno radim detoksikaciju i čišćenje cjelokupnog organizma, kako čajevima, tako i raznim napitcima koji su mi pomogli da se oslobađam od toksina. Umjereno sam vježbala. Ali, bilo je važno čistiti svoje misli i naučiti boriti se sa svakodnevnim stresom. Vjerovala sam u sebe i svakodnevno sam se molila kako bih bila smirena i u miru provodila vrijeme s obitelji, koja mi je bila dodatno nadahnuće. Moja poruka glasi: Dišite, budite pozitivni, hranite se zdravo i budite fizički aktivni, nadajte se i vjerujte, ja sam tako pobijedila”, zaključuje Nikolić Jovanović.