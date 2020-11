Maskne može dobiti svatko, no pod većim rizikom su ljudi koji već imaju neke kožne probleme, a izloženi su i oni koji su skloni aknama ili imaju masnu kožu

Studije su pokazale da bi redovito nošenje maski moglo rezultirati smanjenjem rizika od infekcije koronavirusom za čak 65 %, tvrde znanstvenici sa Sveučilišta u Kaliforniji Davis. Rezultati istraživanja Sveučilišta za tehnologiju u Massachusettsu pokazuju da su deseci tisuća života mogli biti spašeni da su maske bile obavezne na poslovima koji su zahtijevali interakciju s velikim brojem ljudi još na početku pandemije, prenosi goodhousekeeping.com.

Što su maskne?

Međutim, nošenje maski duže vrijeme može imati i štetan utjecaj na našu kožu. Riječ je o kožnim problemima objedinjenim pod nazivom “maskne”. Dermatolog Howard Sobel tvrdi da maske dovode do pojave mitesera i akni zbog začeljenih pora, topline i vlage. No, maskne nisu samo akne, nego i upale kože kao što su kontakni dermatitis, seboroični dermatitis i osip. Ljudima koji već imaju neke kronične upalne bolesti poput rosacee zbog nošenja maski stanje se može pogoršati i lice im može naglo “buknuti”. “To nisu akne, već iritacija koja stvara crvenilo i upalu što može nalikovati aknama, ali se drugačije liječi. Dr. Sobel tvrdi da su česte i gljivične infekcije na licu koje dovode do pojave crvenila i prištića.

Tko je pod rizikom?

Maskne može dobiti svatko, no pod većim rizikom su ljudi koji već imaju neke kožne probleme poput rosacee, kaže dr. Sobel. Dodaje da su posebno izloženi i oni koji su skloni aknama ili imaju masnu kožu. Ako ispod maske na licu imate kremu za sunčanje ili šminku, ti vam preparati mogu prodrijeti još dublje u kožu i dovesti do pojave prištića. Osim toga, mrtve stanice kože pod maskom nemaju gdje pasti i tako začepljuju pore, objašnjava dr. Sobel.

Kako tretirati maskne

Posjetite dermatologa

“Važno je razlučiti jesu li u pitanju akne, rosacea ili nešto treće jer se svako od tih oboljenja drugačije liječi”, kaže dr. Sobel. Kad saznate o čemu je točno riječ, doktor vam može propisati određeni lijek, savjetovati vam da promijenite navike ili oboje.

Izaberite pravu masku

Dr. Sobel preporuča pamučne maske jer se kroz njih lakše diše i s njima ćete se manje uznojiti. Lexie Sachs, direktor jednog tekstilnog laboratorija, preporuča višeslojne pamučne maske jer one pružaju bolju zaštitu. Ako trenirate, bolji izbor su maske koje upijaju vlagu i znoj poput onih od poliestera.

Bacite jednokratne maske

Puno ljudi te maske koristi više puta što povećava rizik od kožnih upala jer se nečistoće od prethodnog dana zadržavaju na maskama.

Perite maske

Maske je potrebno prati temeljito i redovito ako ih stalno nosite. Ako ste na poslu i cijeli dan na licu imate masku, preporuča se svakodnevno pranje s toplom vodom. Ako masku stavite na lice na samo nakratko, tada ju nije potrebno odmah prati.

Nosite rezervnu masku

“Ako masku nosite na trening ili istu masku koristite svaki dan, promijenite ju prilikom sljedeće upotrebe”, savjetuje dr. Sobel. Dodaje da je to jedan od načina da se spriječi pojava maskni.

Vodite računa o koži lica

Njegu lica možete započeti preparatom za čišćenje lica koji sadrži salicilnu kiselinu koja otčepljuje pore, ali i aloe veru i kamilicu koje smanjuju crvenilo lica. “Ako ste sigurni da su vaš problem akne, potražite proizvode koji sadrže salicilnu kiselinu, benzoilperoksid i retinoide”, kaže dr. Sobel. Za hidrataciju kože preporučuju se proizvodi koji sadrže hijaluronsku kiselinu koja pomaže obnavljanju površine kože koja je oštećena zbog nošenja maske.