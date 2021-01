Imate osjećaj kao da tlo svako malo podrhtava iako se potres nije dogodio u tom trenu? Niste jedini.

Naime, sve više ljudi prijavljuje da osjeća tzv. fantomske potrese koji se događaju samo u našoj glavi i posljedica su visoke razine stresa i brige.

Jedan pratitelj postavio je Europsko-mediteranskom seizmičkom centru (ESMC) upravo to pitanje. “Je li moguće da doživljavam fantomske potrese jer stalno imam osjećaj da tlo podrhtava?”, napisao je.

“Fantomski potresi, odnosno potresi koji postoje samo u glavi, fenomen su koji su objasnili psiholozi, a utječe na ljude tijekom sekvence naknadnih potresa, tj. ‘aftershockova’. To je povezano s tjeskobom i stalnom pripravnošću pa se najmanja trešnja ili zvuk poput automobila može pogrešno interpretirati kao potres”, odgovorili su.

Na stranicama Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta opisali su kako se manifestira taj fenomen.

